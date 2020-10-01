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Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре

Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президентские законопроекты по реализации новых норм Конституции РФ важнейшими документами сентября, по его словам, они будут рассматриваться в приоритетном порядке и в октябре.

"Началась работа над внесенными президентом РФ Владимиром Путиным законопроектами по реализации новых норм конституции, принятых на общероссийском голосовании", - цитирует Володина официальный сайт Государственной Думы. Спикер уточнил, что речь идет о новом федеральном конституционном законе "О правительстве Российской Федерации", изменениях в законы о Конституционном суде, об уполномоченном по правам человека в РФ, о прокуратуре РФ, о безопасности, о ФСБ и внешней разведке, а также об изменениях в несколько законов о судебной системе.

# Политика
По материалам: ria.ru

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