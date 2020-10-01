Зачем петербуржцам ехать в путешествие в Тюменскую область

Лидия Мартынова

В Санкт-Петербурге представили туристический потенциал Тюменской области. Как просто и удобно добраться до Тюмени, в чем польза тюменских термальных источников, и что такое настоящая сибирская кухня, рассказали на увлекательной презентации с участием представителей туризма региона.

Около 40 представителей петербургских туристических компаний и отраслевых СМИ в конце сентября приняли участие в интерактивной презентации туристического продукта Тюменской области.

Как подчеркнула в ходе своего выступления руководитель «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Мария Трофимова, сибирский регион во многом уникален для географии, истории, экономики и туризма нашей страны. Тюмень – это «Врата Сибири» и третий по величине площади регион России, с богатым историческим и культурным наследием.

У Тюменской области удобная логистика. Вдобавок к действующему международному аэропорту в Тюмени, в конце этого года новый аэропорт откроется и в Тобольске. Тюмень имеет развитое авиасообщение со многими регионами России, в том числе, с Москвой и Санкт-Петербургом. Перелет из Петербурга в Тюмень занимает менее 3 часов.

Кроме того, через регион проходит Транссибирская магистраль, 5 федеральных дорог. Тюмень имеет развитое авиасообщение со многими регионами России, в том числе, с Москвой и Санкт-Петербургом. Перелет из Петербурга в Тюмень занимает менее 3 часов.

ОТДЫХ НА ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ В ТЮМЕНИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Круглогодичный отдых на термальных источниках становится важной составляющей туристического бренда Тюменской области и является весомой причиной отправлять сюда туристов.

Местные источники уникальны: они появились в результате разлома тектонической плиты там, где много миллионов лет назад находилось древнее море. В результате термальная вода температурой от 36 до 48 градусов поднимается из скважин глубиной от 1300 до 2500 м.

«Это геотермальная вода, с уникальным составом, который занесен в отдельную классификацию – тюменские минеральные воды. У нашей воды нет медицинских противопоказаний. Это хлоридно-натриевая, обогащенная бромом, йодом вода. Если соединить все термальные источники, которые открыты в Тюменской области, то мы соберем практически всю таблицу Менделеева», - рассказала Мария Трофимова.

В регионе сейчас активно развивают Welness-туризм: на отдых и санаторно-курортное лечение туристов принимают 18 санаториев с медицинскими лицензиями. Среди них выделяются две большие две здравницы – «Сибирь» и «Тараскуль».

В этом году в Тюмени открылся термальный курорт «ЛетоЛето», который способен принимать до 2500 человек в сутки. В составе этого термального парка – отель 4*, ресторан, аква-зона, аквапарк, SPA-зона, открытые горячие термальные источники. В перспективе планируется построить еще несколько таких термальных парков.

Как отметила г-жа Трофимова, Тюменская область предлагает отдых на термальных источниках на любой бюджет – от 200 р. за сеанс купания и выше.

ОТ КУПЕЧЕСКИХ КВАРТАЛОВ И ИСТОРИИ ДО ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА

Тюменская область – настоящая мекка для приверженцев экскурсионного туризма. «Каждая экскурсионная программа, каждый брендовый маршрут соответствуют какой-то определенной эпохе развития региона, начиная от сибирского царства и похода Ермака», – сообщила руководитель «Агентства туризма и продвижения Тюменской области».

По ее словам, в Тюмени осталось много купеческих усадеб, которые реставрированы и находятся в хорошем состоянии. «Сохранились целые купеческие кварталы. Можно пройтись, прослушать аудиогид или взять пешеходную экскурсию», – отметила Мария Трофимова.

Так, Тобольск является настоящим музеем под открытым небом. В городе 11 действующих музейных комплексов, много отреставрированных объектов, единственный в Сибири каменный Кремль. В селе Покровское, где родился Григорий Распутин, находится частный музей, посвященный жизни старца. Музей входит в ТОП-10 частных музеев России.

В Ялуторовске сохранились дома, в которых в ссылке жили декабристы. Например, в доме Муравьева-Апостола проводятся театрализованные экскурсии. А еще в Ялуторовске выпекаются самые большие в России – на масленицу здесь «ваяют» блины до 3 метров в диаметре.

В сибирский регион стоит приехать и тем, кому интересен промышленный туризм. Узнать все о нефтедобыче, пройти посвящение в нефтяники и попробовать уху с нефтью можно в рамках тура «Черное золото Сибири».

Кроме того, с экскурсией можно посетить площадку концерна «Сибур», который входит в ТОП-5 крупнейших нефтехимических комплексов мира.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗИМОЙ В ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ

В настоящее время в Тюменской области работают все объекты туристической индустрии: музеи, отели, транспорт. Везде соблюдаются все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором.

До конца года в регионе действует программа лояльности. Останавливаясь в отеле-участнике соответствующей программы минимум на 2 ночи, турист получает бонусную карту. По этой карте доступны различные скидки и бонусы: на посещение ресторанов, экскурсий и мастер-классов. Подробная информация о программе представлена на сайте visittyumen.ru.

Зимой Тюменская область доступна для множества активностей и сезонных развлечений. Это отдых на термальных источниках, катание на собаках и снегоходах, подледная рыбалка, лыжный и биатлонный спорт.

О том, какие туры предлагают в Тюменскую область местные туроператоры, в ходе презентации рассказали Наталья Чагина, директор туристической фирмы «Трэвэл», и Любовь Матиевская, руководитель мастерской путешествий «Рыжий слон». Туроператоры предлагают экскурсионные и тематические туры, автобусные и пешие, однодневные путешествия и поездки с ночевкой.

В завершении интерактивной презентации туристского потенциала Тюменской области ее участники смогли лично продегустировать блюда сибирской кухни. В меню были мясные и рыбные деликатесы, дикоросы и пельмени с олениной.

Также среди участников мероприятия состоялся розыгрыш памятных подарков и пяти сертификатов на участие в инфотуре в Тюменскую область.

СОГЛАШЕНИЕ С САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

Тюменская область активно сотрудничает с коллегами из регионов. Так, было подписано соглашение об информационном сотрудничестве между Городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга и Агентством туризма и продвижения Тюменской области.

Свои подписи на документе поставили генеральный директор СПБ ГБУ «ГТИБ» Юрий Богданов и директор ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Мария Трофимова.