Зарубежные АРМИ признали BTS геями
Зарубежные АРМИ из стран с довольно консервативными понятиями на днях сошлись в обсуждении ориентации членов группы BTS. Как выяснилось, поклонники признали всех «Бэнтанов» геями по ряду причин, сделав акцент на отношениях Тэхёна (Taehyung) и Чонгука (Jungkook), которые, по их мнению, не считаются «нормальной мужской дружбой». Однако, корейские фаны поспешили опровергнуть заявление иностранцев и объяснить, почему легендарные мемберы являются гетеросексуальными.
taekook are so pretty :( pic.twitter.com/DufVDfeoiO— • taekook⁷ • (@gukth) September 30, 2020
«Когда я впервые поехал заграницу, я понял почему BTS считают голубыми. За рубежом мужчинам не принято носить макияж, сумочки с изображением милых животных или розовую одежду. А если парни идут, взявшись за руки, это точно вызовет негатив. В Азии это не так. Ничего постыдного в этом нет»,— сообщил корейский АРМИ.
🐯: it's Chuseok, admire the moon! why me? 🐰: YOU are MY moon. 🐯: OK. Then you're MY rabbit!#myart #taekook #happychuseok pic.twitter.com/aiPFxnONUt— Human Louvre👨🏼🎨 (@elvaluckim) September 30, 2020
Возможно, публика права и дело действительно заключается в культурных различиях, но, что скажут фаны в защиту ТэТэ и Гука? Кажется, их сладким отношениям удивляются даже сами корейцы.
incase you forgot or have never seen this taekook photo sequence before ♡ pic.twitter.com/ItvWyushT3— taekook🐾≮ (@flirtaeguk) September 30, 2020
«Нет ничего особенного в том, что Чонгук и Тэхён обнимаются и проводят много времени вместе. Не забывайте, они лучшие друзья, которые знакомы уже очень много лет. Когда вы живете с человеком и находитесь с ним 27 на 7, вы станете для него близким даже против своей воли»,— аргументировали свое мнение поклонники из Кореи.
taekook living on their own ao3 pic.twitter.com/8j4CLklH9K— taekook🐾≮ (@flirtaeguk) September 30, 2020