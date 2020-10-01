Зарубежные АРМИ признали BTS геями

Влада Некрасова

Зарубежные АРМИ из стран с довольно консервативными понятиями на днях сошлись в обсуждении ориентации членов группы BTS. Как выяснилось, поклонники признали всех «Бэнтанов» геями по ряду причин, сделав акцент на отношениях Тэхёна (Taehyung) и Чонгука (Jungkook), которые, по их мнению, не считаются «нормальной мужской дружбой». Однако, корейские фаны поспешили опровергнуть заявление иностранцев и объяснить, почему легендарные мемберы являются гетеросексуальными.

taekook are so pretty :( pic.twitter.com/DufVDfeoiO — • taekook⁷ • (@gukth) September 30, 2020

«Когда я впервые поехал заграницу, я понял почему BTS считают голубыми. За рубежом мужчинам не принято носить макияж, сумочки с изображением милых животных или розовую одежду. А если парни идут, взявшись за руки, это точно вызовет негатив. В Азии это не так. Ничего постыдного в этом нет»,

— сообщил корейский АРМИ.

Возможно, публика права и дело действительно заключается в культурных различиях, но, что скажут фаны в защиту ТэТэ и Гука? Кажется, их сладким отношениям удивляются даже сами корейцы.

incase you forgot or have never seen this taekook photo sequence before ♡ pic.twitter.com/ItvWyushT3 — taekook🐾≮ (@flirtaeguk) September 30, 2020

«Нет ничего особенного в том, что Чонгук и Тэхён обнимаются и проводят много времени вместе. Не забывайте, они лучшие друзья, которые знакомы уже очень много лет. Когда вы живете с человеком и находитесь с ним 27 на 7, вы станете для него близким даже против своей воли»,

taekook living on their own ao3 pic.twitter.com/8j4CLklH9K — taekook🐾≮ (@flirtaeguk) September 30, 2020

— аргументировали свое мнение поклонники из Кореи.Подпишись на нас в Яндекс Новости