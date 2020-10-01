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Зарубежные АРМИ признали BTS геями

Зарубежные АРМИ признали BTS геями

Зарубежные АРМИ из стран с довольно консервативными понятиями на днях сошлись в обсуждении ориентации членов группы BTS. Как выяснилось, поклонники признали всех «Бэнтанов» геями по ряду причин, сделав акцент на отношениях Тэхёна (Taehyung) и Чонгука (Jungkook), которые, по их мнению, не считаются «нормальной мужской дружбой». Однако, корейские фаны поспешили опровергнуть заявление иностранцев и объяснить, почему легендарные мемберы являются гетеросексуальными.


«Когда я впервые поехал заграницу, я понял почему BTS считают голубыми. За рубежом мужчинам не принято носить макияж, сумочки с изображением милых животных или розовую одежду. А если парни идут, взявшись за руки, это точно вызовет негатив. В Азии это не так. Ничего постыдного в этом нет»,

— сообщил корейский АРМИ.

Возможно, публика права и дело действительно заключается в культурных различиях, но, что скажут фаны в защиту ТэТэ и Гука? Кажется, их сладким отношениям удивляются даже сами корейцы.

«Нет ничего особенного в том, что Чонгук и Тэхён обнимаются и проводят много времени вместе. Не забывайте, они лучшие друзья, которые знакомы уже очень много лет. Когда вы живете с человеком и находитесь с ним 27 на 7, вы станете для него близким даже против своей воли»,

— аргументировали свое мнение поклонники из Кореи.
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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