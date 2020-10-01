Застали в постели: Чимин поранился, кувыркаясь с Чонгуком

Алексей Вольцев

Последняя ночка оказалась жаркой!

Все игры BTS очень веселые, но только до тех пор, пока кто-нибудь не сломает москитную сетку… Шоу «In The SOOP» все лето радует зрителей чудесными зелеными пейзажами и потрясающими совместными сценами айдолов, в которых они готовят различные блюда, веселятся на улице и пишут шедевральные картины.

7 эпизод проекта потряс АРМИ сразу несколькими инцидентами: сначала RM сломал дверь, а потом Чимин (Jimin)… сам сломался?!

Не можем не заострить ваше внимание на нежных объятиях Мочи с Чонгуком (Jungkook) в постели. Не знаете ли вы, что заставило Макнэ изменить Тэхёну (Taehyung)? После ночи с «обнимашками» Гуки Чим проснулся с травмой на ноге. Он прихрамывал и операторы уже начали подшучивать над сценой с «постельными играми», говоря, что айдол повредил ногу из-за Макнэ, однако, Чимини рассказал, что причина травмы крылась совсем в другом.

«Вечером мы с Чонгуком продолжили дурачиться, выпили, поиграли в теннис, начали бегать вокруг, а потом я случайно разбил москитную сетку Гука. После этого я начал убегать оттуда, но упал и повредил себе ногу»,

— признался разбойник.

Сломанные двери, синяки, разбитая нога и порванная сетка… Умеют же парни веселиться!





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