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Зеленский не увидел вины боевиков в масштабных пожарах на Луганщине

Зеленский не увидел вины боевиков в масштабных пожарах на Луганщине

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский не связывает возникновение масштабных пожаров, охвативших Луганскую область, с обстрелами со стороны российско-оккупационных войск.


Об этом он заявил во время визита в Ровенскую область, отвечая на вопросы представителей массмедиа.

Так, журналистка, отметившая, что одной из версий возникновения пожаров называют действия боевиков, поинтересовалась у главы государства, как он будет действовать в сложившейся ситуации — обращаться к международному сообществу или же настаивать на соблюдении «режима тишины».

«Я бы с выстрелами не объединял вопрос пожаров. Зарегистрировано уголовное производство… Это — не первые пожары, которые, к сожалению, происходят в Луганской области в этом году… Этот год — не лучший для нашей страны в связи с природными катаклизмами и другими трагедиями», — сказал Зеленский.

На видео — с 19:50.


Тем временем в главке ГосЧС в Луганской области отмечают, что ситуация в регионе будет оставаться сложной, как минимум, сутки. Такой прогноз делается с учетом метеорологической обстановки, в частности, при отсутствии дождей и сильных порывах ветра до 20 м/с.

Фото с сайта президента Украины.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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