"Жесткий обстрел". В Карабахе заявили об ударах по столице Степанакерт

Анастасия Иванова

Окраины столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики подвергаются обстрелу, сообщает Sputnik Армения.

"Как сообщают корреспонденты Sputnik Armenia из Степанакерта, в настоящий момент идет жесткий обстрел карабахской столицы", – говорится в сообщении.

Предполагается, что по столице был проведен артобстрел, так как в случае ударов дронами, в городе прозвучала бы сигнальная сирена.

Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к жертвам среди гражданского населения и военных.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", однако они были организованы находящимися у линии соприкосновения сторон азербайджанскими силами с тем, чтобы, по мнению официального Еревана, "начать наступление" на карабахском направлении.