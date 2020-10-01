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"Жесткий обстрел". В Карабахе заявили об ударах по столице Степанакерт

"Жесткий обстрел". В Карабахе заявили об ударах по столице Степанакерт
Окраины столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики подвергаются обстрелу, сообщает Sputnik Армения.

"Как сообщают корреспонденты Sputnik Armenia из Степанакерта, в настоящий момент идет жесткий обстрел карабахской столицы", – говорится в сообщении.

Предполагается, что по столице был проведен артобстрел, так как в случае ударов дронами, в городе прозвучала бы сигнальная сирена.


Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к жертвам среди гражданского населения и военных.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", однако они были организованы находящимися у линии соприкосновения сторон азербайджанскими силами с тем, чтобы, по мнению официального Еревана, "начать наступление" на карабахском направлении.

# В мире
По материалам: ria.ru

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