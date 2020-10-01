Звезда "Дюны" сыграет Фрэнсиса Форда Копполу

Алексей Вольцев

. Звезда "Дюны" Оскар Айзек сыграет знаменитого режиссера в фильме "Фрэнсис и Крестный отец" о съемках гангстерской драмы, сообщает Deadline.

Главу студии Paramount Роберта Эванса сыграет Джейк Джилленхол, а режиссером выступит Барри Левинсон ("Человек дождя").

С центре сюжета разногласия между Эвансом и Копполой по поводу места съемок (Фрэнсис настаивал на том, чтобы студия разрешила ему снимать в Нью-Йорке) и актерского состава (режиссер хотел пригласить на роль Дона Вито Корлеоне Марлона Брандо, который на тот момент не играл в успешных фильмах, а на роль Майкла Корлеоне – малоизвестного Аль Пачино).

Со своей стороны Коппола уже одобрил этот проект: "Любой фильм, который Барри Левинсон сделает о чем угодно, будет интересным и стоящим".

О начале съемок и предполагаемой дате премьеры пока ничего не сообщается.

"Крестный отец" по роману Марио Пьюзо вышел в 1972 году. Он считается одним из величайших американских фильмов и символом эры 70-х. Картина была номинирована на 11 премий "Оскар" и получила две награды (за "лучший фильм" и за "лучший адаптированный сценарий").