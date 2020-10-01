Звезда «Зачарованных» готовится к смерти

Алексей Вольцев

В начале этого года звезда сериала «Зачарованные» Шэннен Доэрти (Shannen Doherty) призналась поклонникам, что врачи диагностировали у нее последнюю стадию рака молочной железы. После трех лет ремиссии болезнь вернулась, но Шэннен не собирается сдаваться. Девушка продолжает сражаться со смертельным заболеванием и ведет активный образ жизни.

Актриса призналась, что очень боится смерти, но собирается подготовится к печальному финалу. Шэннен хочет снять прощальное видеообращение и написать трогательные письма всем своим родным и близким. Но приступать к этому процессу актриса не может, так как чувствует, что дела в этом мире еще не окончены.

«Я еще не садилась их писать. Но это надо сделать. Есть вещи, которые я хочу сказать своей маме. И я хочу, чтобы мой муж знал, что он значит для меня. Когда я думаю, что надо уже взяться и сделать это, я чувствую, что это конец. Кажется, что все, я ухожу, но я не ухожу. Я чувствую себя очень, очень здоровым человеком. Сложно готовиться к концу, когда чувствуешь, что проживешь еще 10 или 15 лет»,

— призналась Шэннен.

В конце интервью девушка добавила, что еще полна жизненной энергией.

Подпишись на нас в Яндекс Новости