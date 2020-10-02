15 фильмов Московского кинофестиваля, которые стоит посмотреть

Вадим Карасев

С 1 по 8 октября в Москве будет проходить 42-й Московский международный кинофестиваль. Вообще он должен был состояться еще в апреле, но из-за карантина был перенесен. В программе престижного европейского киносмотра — фильмы от именитых мастеров, как российских (Тодоровский, Кончаловский, Прошкин), так и зарубежных; дебютные картины начинающих режиссеров, ретроспективы и т.д. В программе более 200 фильмов, но Иван Афанасьев выбрал 15 самых ярких, которые настоятельно рекомендует посмотреть.

"Гипноз"

Новая картина Валерия Тодоровского ("Оттепель"), который ранее уже участвовал в конкурсе и получил приз за свою картину "Мой сводный брат Франкенштейн". Удивительно, как фильм не попал в конкурс "Кинотавра", но тем лучше московским посетителям. На этот раз в центре внимания — подросток Миша (дебютант Сергей Гиро, удивительно похожий на уже снимавшегося у Тодоровского в "Стилягах" Антона Шагина), попавший под влияние психиатра, который лечит его от лунатизма (жутковатый Максим Суханов) и чья пациентка недавно умерла. Судя по всему, нас ждет триллер про игры и ловушки разума.

Сергей Гиро в "Гипнозе"

"Растворяться"

Новый фильм завсегдатая ММКФ южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, который в прошлом году был на фестивале председателем жюри, а теперь и сам судим будет. Интересно, что фильм снят в Казахстане с казахскими актерами, в том числе Санжаром Мади, известным по фильму "Защитники". Это классическая для Ким Ки Дука околопритчевая история о двух девушках, похожих друг на друга как две капли воды, одна из которых зависима от своей семьи, а вторая — от богатого спонсора. В один момент их жизни пересекаются, и это становится роковым событием для обеих.

"Человек неунывающий"

Документальный фильм от разогнавшегося в последние годы человека неунывающего Андрея Кончаловского, настоящего триумфатора сентября-2020. Сперва его фильм "Дорогие товарищи!" прогремел на Венецианском кинофестивале и на "Кинотавре", а теперь он представит свою новую картину о русских людях и попытается найти выходы на дух истинной России. По стилистике что-то очень близкое к "Белым ночам почтальона Тряпицина": снова документалистика, отечественная глубинка и искренность, выкрученная на максимум.

"Блокадный дневник"

Взбудоражившая общественность своим мрачным трейлером военная драма Андрея Зайцева (чей фильм "14+" в свое время тоже вызвал небольшой скандал). В основе картины воспоминания жителей осажденного Ленинграда, в частности, из одноименной документальной книги Даниила Гранина и повести "Дневные звезды" Ольги Берггольц. Фильм — своеобразная одиссея девушки Ольги, которая идет через умирающий город, чтобы проститься со своим отцом. Те, кто уже его видели, утверждают, что это тяжелая, но пробирающая до костей эпопея о силе человеческого духа.

"Хенд мейд"

Новая картина Евгения Григорьева, президента Гильдии документального кино и режиссера самого кассового документального фильма в России — экзистенциальной трагикомедии "Про рок". И снова постановщик, вслед за Кончаловским, пытается выпытать "русский дух", наблюдая в объектив камеры за людьми, занимающимися рукоделием — от глиняных горшков до запчастей для самолетов. Мотивирующее кино о силе и ценности человеческого труда, полное жизнелюбия, которое расширит ваш кругозор о стране, в которой мы живем.

"Мальмкрог"

Свежая картина одного из лидеров зародившейся в 2000-х "новой румынской волны" Кристи Пую, прославившегося трехчасовой эпопеей о мытарствах одинокого больного старика "Смерть господина Лазареску". Как и в предыдущем фильме "Сьераневада", Пую помещает своих героев в замкнутое пространство — на этот раз аристократов в европейский замок XIX века, чтобы те разговорами о религии, прогрессе и надвигающейся новой эпохе превратили пространство в зону, где агрессивно сталкиваются интересы и мнения. Подобно тому, как в фильме Луиса Бунюэля "Ангел-истребитель".

"Москвы не бывает"

Фильм-парадокс, начиная с названия: "Москвы не бывает" — гласят строчки стихотворения бомжа-поэта, квартиру которого хочет снять странный столичный житель, приехавший в зачуханный российский городок Улетное. Там живет главный герой — разнорабочий Леха, в жизни которого все не очень. Фильм Дмитрия Федорова — абсурдная фантастика о том, что Москва для жителя российского захолустья — практически мифическое место, сродни затонувшей Атлантиде. Таинственности этой странной картине добавляет участие художника Сергея "Пахома" Пахомова, которого знают по "Зеленому слонику" (и "Битве экстрасенсов", конечно).

"Еще по одной"

Новый фильм друга и коллеги Ларса фон Триера, датчанина Томаса Винтерберга ("Курск"), премьера которого должна была состояться на отмененном Каннском кинофестивале. Он наверняка придется по душе российскому зрителю. Главные герои, узнав научную теорию о том, что недовольство жизнью идет от нехватки доли алкоголя в организме, решают привнести в свой быт немного радости, творчески распивая горячительные напитки. Одну из ролей сыграл Мадс Миккельсен, которого вы могли видеть в сериале "Ганнибал" и в качестве одного из врагов Джеймса Бонда в "Казино Рояль", и это заявка на самые высокие актерские награды.

"Спайс Бойз"

Белорусский хоррор, основанный на реальных событиях (экое сочетание!), в котором мальчишник перед свадьбой двух молодых людей превращается в вакханалию, когда на вечеринке появляется спайс. Все, что будет дальше, — дикий трип, смешанный с шок-контентом в духе фильмов Гаспара Ноэ ("Необратимость"), в котором каждый из участников адской тусовки сталкивается с порожденными галлюцинациями и собственными страхами из подсознания. Лучшая пропаганда о вреде наркотиков, которая, кстати, чуть позже даже выйдет в прокат.

"Гагарин"

Еще один фильм, знатно задевший российскую действительность. Еще бы: на постере изображен темнокожий подросток по имени Youri в скафандре. Но стоит убрать копья, направленные в сторону создателей: никто не собирался снимать фильм про "черного Гагарина". На деле это довольно трогательная французская драма о парне, живущем в комплексе Cité Gagarine, который действительно существует и готовится к сносу с 2019 года. Главный герой ассоциирует себя с Юрием Алексеевичем, своим кумиром, мечтает полететь в космос, но для начала ему нужно спасти свою "ракету", то есть комплекс, в котором живет он и его близкие. О том и фильм.

"Новый порядок"

Один из триумфаторов последнего Венецианского кинофестиваля, успевший вклиниться в плотное расписание ММКФ, — новая картина титулованного мексиканского режиссера Мигеля Франко ("Хроник"), получившая Гран-при жюри в Венеции. Пугающе актуальная картина, полная политических аллегорий, о том, как помпезная свадьба членов высшего общества превращается в зону боевых действий, когда пространство празднества оккупируют взбунтовавшиеся люмпены. По сути — фильм о том, как умирают диктатуры и зарождаются новые: в конвульсиях, мучениях и с кровью.

"Во время войны"

Исторический фильм вернувшегося в Испанию после неудач в США Алехандро Аменабара ("Море внутри", "Другие"). Рассказывает историю становления Франсиско Франко, показанную глазами приближенного к нему поэта и философа Мигеля де Унамуно. Фильм вторит "Новому порядку", хотя и демонстрирует то, как общество формирует тиранов, в гораздо более реалистическом ключе. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне, на котором он получил высочайшие оценки критиков и зрителей, отметивших, что Аменабар на родине вернулся в былую форму.

"Безумный мир"

Возможно, самый странный, дикий и одновременно веселый фильм фестиваля — боевик Айзека Набваны, африканского режиссера, которого называют "угандийским Тарантино" из-за того, что его фильмы напичканы мультяшным (иногда буквально) насилием. "Безумный мир" — микробюджетный балаган про мафию, похищающую детей, пародирующий всю классику кинопроката 1980-1990-х — от "Неудержимых" до "Коммандо". А еще режиссер постоянно комментирует происходящее, как Виктор Гусев футбол. Зрители на программе "Полуночное безумие", где фильм показали впервые, катались по полу от смеха и кричали от восторга. Покатайтесь и вы.

"Сын Монголии"

ММКФ всегда славился тем, что каждый год отборщики находят забытые жемчужины кинематографа и показывают их ценителям "старины". Это один из таких фильмов: отреставрированная версия фильма Ильи Трауберга, брата режиссера Леонида Трауберга (автор знаменитой "трилогии о Максиме"). Его почти нигде не показывали с 1941 года, когда фильм запретили в СССР и была утеряна звуковая дорожка. Картина — аллегорическая история в духе фильмов Сергея Параджанова о пастухе, который отправился искать дающие силу сказочные фрукты, а в итоге оказался в оккупированной японцами Монголии.

"Киномеханик"

Документальная картина классика американского независимого кинематографа Абеля Феррары, который снимает убыточные фильмы, но раз за разом умудряется получать деньги на новые и привлекать топовых актеров – от Уиллема Дефо до Мадонны. Это портрет Ника Николау, бывшего киномеханика в порно-кинотеатре, ныне — владельца крохотного зала, показывающего исключительно авторское кино (например, фильмы Феррары) за небольшие деньги. Чаще всего делает он это себе в убыток и сражается за каждого зрителя с коммерческими киносетями. Это настоящее признание в любви к кино — соприкосновение с опытом человека, заставшего сразу несколько эпох кинематографа.

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