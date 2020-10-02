Афинский Акрополь подсветили по-новому

Влада Некрасова

У российских туристов появился еще один повод ждать возобновления туризма с Грецией. Самый посещаемый туристический объект Эллады обрел новую эффектную подсветку. Как выглядит в ночное время знаменитый афинский Парфенон – читайте и смотрите в нашем материале.

ПОДЧЕРКНУТЫ ВСЕ ОТТЕНКИ МРАМОРА

Отныне на фоне ночного пейзажа греческой столицы Акрополь выглядит еще выразительнее. С 30 сентября его величественную красоту подчеркивает современная подсветка.

Чтобы создать схемы освещения разных оттенков и интенсивности, команда специалистов во главе с известным дизайнером по свету Элефтерией Деко работала два месяца.

Несмотря на пандемию, работы удалось завершить точно в срок. Дизайнеры составили детальные план всех объектов, находящихся на территории музейного комплекса. Были учтены объем и геометрия каждого памятника со всех возможных точек зрения.

Свет в 2D- и 3D-проекциях выстаивался и так, чтобы подчеркнуть белый цвет мрамора и рельефность всех элементов.

СВЕТИЛЬНИКОВ ДНЕМ НЕ ВИДНО

Особенность проекта и в его экологичности: все установленные лампы являются энергосберегающими, их свет не вредит цвету античного сооружения. Светильников стало меньше: их цвет и расположение выбраны так, что днем их практически не видно.

Аккуратно спрятаны все кабели и проводки, так что ничто не помешает эстетическому впечатлению от созерцания Акрополя.