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Акция с кешбэком за туры по России стартует 15 октября и продлится 1,5 месяца

Акция с кешбэком за туры по России стартует 15 октября и продлится 1,5 месяца

Купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет в период с 15 октября по 5 декабря 2020 г. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В рамках второго этапа акции туристического кешбэка продажи будут продолжаться более полутора месяцев. Напомним, что в прошлый раз купить туры с кешбэком можно было только в течение 2 недель.

Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно купить проживание. Ко втором этапу акции смогут подключиться агрегаторы туруслуг.

Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. То есть, под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники.

В сравнении с первым этапом акции в правилах второго этапа появился ряд послаблений. Так, количество ночевок сокращено с 4-х до 2-х, а максимальный размер возврата увеличен до 20 тыс. Возврат в размере 20 процентов распространяется на туры любой стоимости.

Тур или проживание в отеле обязательно оплачивать картой «Мир».

 

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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