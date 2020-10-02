Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Албанцы Сербии хотят попасть в повестку переговоров Приштины и Белграда

Албанцы Сербии хотят попасть в повестку переговоров Приштины и Белграда

Албанцы Сербии хотят попасть в повестку переговоров Приштины и Белграда

Албанцы, проживающее на юге Сербии в т.н. «Прешевской долине» (албанское самоназвание сербских муниципалитетов Прешево, Буяновац и Медведжа), любой ценой стремятся попасть в повестку переговоров Белграда и Приштины, пишут «Вечерние новости».

Несмотря на то, что этот регион Сербии никогда не был обозначен как возможный предмет обсуждений в рамках переговоров между Белградом и «властями» самопровозглашенного Косово, местные албанцы пытаются протолкнуть данную тему в переговорный процесс, поскольку это могло бы сыграть на руку Приштине.

Из «Прешевской долины», где проживает значительное число албанцев, все громче слышны требования сформировать Содружество албанских муниципалитетов, подобное тому, что требуют для себя сербы Косово. Напомним, что создание в Косово административно-территориальной автономии — Содружества сербских муниципалитетов, было оговорено еще в 2013 году в Брюссельском соглашении, подписанном Белградом и Приштиной, однако косовские «власти» отказались выполнять свои обязательства.

Требования албанцев из Прешево не являются новостью. Еще в прошлом году их политические представители уже обращались к Евросоюзу и «президенту» Косово Хашиму Тачи с просьбой включить тему Прешево в переговорный процесс с Белградом и пригласить их в состав приштинской делегации.

«Эта ситуация возникла не вчера. Вопрос состоит лишь в том, когда будет официально озвучено их требование о Содружестве. Все идет к тому, что сербы остаются без права что-либо решать», — сказал сербский депутат Ненад Митрович, отметив, что политикой албанцев на юге Сербии руководит Албания, куда местные политики регулярно ездят за консультациями по поводу формирования городской администрации.

Так, в муниципалитете Буяновац албанцы объединили политические силы именно после переговоров с Тираной и сформировали местные органы власти без участия сербских партий. В Прешево сербы тоже были выдавлены из власти через различные манипуляции и реорганизации с целью создания всеобщей албанской коалиции.

«Это был первый шаг. Второй — Содружество. Но я боюсь, что албанцы даже не понимают, что [косовские политики] их просто используют для затягивания переговоров [с Белградом]», — считает депутат.

Стоянча Арсич, много лет представляющий в муниципальных органах власти Буяноваца Социалистическую партию Сербии, утверждает, что албанцы с юга страны в принципе не могут стать частью переговорного процесса между Белградом и Приштиной.

«Это две отдельные проблемы. Открытие приштинской канцелярии в регионе и разговоры о Содружестве, которые на самом деле безосновательны, — все это просто попытка создать позицию для переговоров», — считает сербский политик.

Белградский политолог Драгомир Анджелкович считает, что у албанцев из Прешево, Буяноваца и Медведжи нет оснований требовать создания Содружества албанских муниципалитетов, поскольку в Медведже албанцев почти нет, а в Буяноваце они составляют треть населения (остальные жители города — сербы и цыгане).

«Большинство у них только в Прешево. И поэтому я не знаю, с каким другим муниципалитетом Прешево формировало бы содружество», — отметил Анджелкович.

Политолог также исключает возможность того, что инициатива албанцев из Прешево станет темой брюссельских переговоров. По мнению Анджелковича, в ЕС ведется диалог о Косово, находящимся под протекторатом, а целостность остальной части Сербии там никто не оспаривает.

Драгомир Анджелкович считает, что некорректно проводить параллели между нарушенным обязательством Приштины сформировать Содружество сербских муниципалитетов в Косово и инициативами албанцев из Прешево.

«С таким же успехом мы могли бы потребовать вернуть нам Дуррес (албанский портовый город на Адриатическом море), который в Средние века был в составе Сербии», — подытожил политолог.

Ранее портал «Балканист» писал о том, что по итогам выборов, состоявшихся в Сербии в июне 2020 года, в городах Прешево и Буяновац местное правительство было сформировано исключительно из представителей албанских партий.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Албанцы Сербии хотят попасть в повестку переговоров Приштины и Белграда
Албанцы Сербии хотят попасть в повестку переговоров Приштины
Определены победители первого Всероссийского конкурса кружков
Определены победители первого Всероссийского конкурса кружков
Осенью в детских лагерях Подмосковья отдохнут 380 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Осенью в детских лагерях Подмосковья отдохнут 380 детей, находящихся
Всероссийские проверочные работы проходят планово – Рособрнадзор
Всероссийские проверочные работы проходят планово – Рособрнадзор
МИД России: Ответные белорусские санкции мы поддержим автоматически
МИД России: Ответные белорусские санкции мы поддержим автоматически
"Надежда на здравый смысл". Слуцкий дал оценку санкциям ЕС по Белоруссии
"Надежда на здравый смысл". Слуцкий дал оценку санкциям ЕС по
Астрономы разглядели «паутину» вокруг сверхмассивной черной дыры
Астрономы разглядели «паутину» вокруг сверхмассивной черной дыры
Выборы в Молдавии: Кандидаты начали агитацию, каждый уверен в своей победе
Выборы в Молдавии: Кандидаты начали агитацию, каждый уверен в своей
Сельхозработники Калужской области отметили профессиональный праздник
Сельхозработники Калужской области отметили профессиональный праздник
Ким Ки Дук рассказал, почему снял фильм "Растворяться" на русском языке
Ким Ки Дук рассказал, почему снял фильм "Растворяться" на русском
Венера в Деве: 5 Знаков Зодиака, которым повезет в любви
Венера в Деве: 5 Знаков Зодиака, которым повезет в любви
Первая часть съезда ЕР может пройти в ноябре в онлайн и офлайн-форматах
Первая часть съезда ЕР может пройти в ноябре в онлайн и

Топ на сегодня

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне
Карабах может превратиться в новую Сирию - президент Армении
Карабах может превратиться в новую Сирию - президент Армении
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Элле Памфиловой
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Элле Памфиловой

Еще по теме

Сербия направила боевые самолёты к Косово (ВИДЕО)
Косово обещает создать устав Содружества сербских общин после 15 декабря
Косово пыталось прослушивать сербские номера, заявили в Белграде
Приштина подрывает возобновившиеся переговоры с Белградом