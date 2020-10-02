Албанцы Сербии хотят попасть в повестку переговоров Приштины и Белграда

Лидия Мартынова

Албанцы, проживающее на юге Сербии в т.н. «Прешевской долине» (албанское самоназвание сербских муниципалитетов Прешево, Буяновац и Медведжа), любой ценой стремятся попасть в повестку переговоров Белграда и Приштины, пишут «Вечерние новости».

Несмотря на то, что этот регион Сербии никогда не был обозначен как возможный предмет обсуждений в рамках переговоров между Белградом и «властями» самопровозглашенного Косово, местные албанцы пытаются протолкнуть данную тему в переговорный процесс, поскольку это могло бы сыграть на руку Приштине.

Из «Прешевской долины», где проживает значительное число албанцев, все громче слышны требования сформировать Содружество албанских муниципалитетов, подобное тому, что требуют для себя сербы Косово. Напомним, что создание в Косово административно-территориальной автономии — Содружества сербских муниципалитетов, было оговорено еще в 2013 году в Брюссельском соглашении, подписанном Белградом и Приштиной, однако косовские «власти» отказались выполнять свои обязательства.

Требования албанцев из Прешево не являются новостью. Еще в прошлом году их политические представители уже обращались к Евросоюзу и «президенту» Косово Хашиму Тачи с просьбой включить тему Прешево в переговорный процесс с Белградом и пригласить их в состав приштинской делегации.

«Эта ситуация возникла не вчера. Вопрос состоит лишь в том, когда будет официально озвучено их требование о Содружестве. Все идет к тому, что сербы остаются без права что-либо решать», — сказал сербский депутат Ненад Митрович, отметив, что политикой албанцев на юге Сербии руководит Албания, куда местные политики регулярно ездят за консультациями по поводу формирования городской администрации.

Так, в муниципалитете Буяновац албанцы объединили политические силы именно после переговоров с Тираной и сформировали местные органы власти без участия сербских партий. В Прешево сербы тоже были выдавлены из власти через различные манипуляции и реорганизации с целью создания всеобщей албанской коалиции.

«Это был первый шаг. Второй — Содружество. Но я боюсь, что албанцы даже не понимают, что [косовские политики] их просто используют для затягивания переговоров [с Белградом]», — считает депутат.

Стоянча Арсич, много лет представляющий в муниципальных органах власти Буяноваца Социалистическую партию Сербии, утверждает, что албанцы с юга страны в принципе не могут стать частью переговорного процесса между Белградом и Приштиной.

«Это две отдельные проблемы. Открытие приштинской канцелярии в регионе и разговоры о Содружестве, которые на самом деле безосновательны, — все это просто попытка создать позицию для переговоров», — считает сербский политик.

Белградский политолог Драгомир Анджелкович считает, что у албанцев из Прешево, Буяноваца и Медведжи нет оснований требовать создания Содружества албанских муниципалитетов, поскольку в Медведже албанцев почти нет, а в Буяноваце они составляют треть населения (остальные жители города — сербы и цыгане).

«Большинство у них только в Прешево. И поэтому я не знаю, с каким другим муниципалитетом Прешево формировало бы содружество», — отметил Анджелкович.

Политолог также исключает возможность того, что инициатива албанцев из Прешево станет темой брюссельских переговоров. По мнению Анджелковича, в ЕС ведется диалог о Косово, находящимся под протекторатом, а целостность остальной части Сербии там никто не оспаривает.

Драгомир Анджелкович считает, что некорректно проводить параллели между нарушенным обязательством Приштины сформировать Содружество сербских муниципалитетов в Косово и инициативами албанцев из Прешево.

«С таким же успехом мы могли бы потребовать вернуть нам Дуррес (албанский портовый город на Адриатическом море), который в Средние века был в составе Сербии», — подытожил политолог.

Ранее портал «Балканист» писал о том, что по итогам выборов, состоявшихся в Сербии в июне 2020 года, в городах Прешево и Буяновац местное правительство было сформировано исключительно из представителей албанских партий.