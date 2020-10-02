Авторы Diablo IV отчитались о ходе разработки

Алексей Вольцев

Компания Blizzard Entertainment продолжает делиться новостями о создании долгожданной Diablo IV и отчитываться о выполнении пожеланий преданных фанатов серии. На этот раз студия сообщила о планах на систему умений с уникальными возможностями для каждого класса, а также о легендарных предметах и их балансе.Разработчики отметили, что собираются в целом изменить систему экипировки. Во-первых, они пересмотрят механику древних, демонических и ангельских сил. Во-вторых, Blizzard планирует перебалансировать легендарные предметы, чтобы эффективность персонажей в бою чуть меньше зависела от выбранного снаряжения.Авторы Diablo IV также представили концепт древа умений, в корнях которого находятся пассивные эффекты, а на ветвях — активные. Новые способности и улучшения для них игрок будет открывать, повышая уровень, однако среди них будут и очки для нижней части. Предполагается, что даже на высоких уровнях пользователи смогут открыть только 30-40% навыков.Ранее Blizzard Entertainment уже сообщала о желании добавить особые механики для каждого класса. К примеру, студия уже раскрыла возможность варвара носить несколько видов оружия разом и моментально переключаться между ними. Теперь разработчики представили особую систему волшебницы, которая позволяет по-разному использовать одни и те же умения. Заклинания можно будет поместить в ячейки чар, чтобы они давали некий пассивный эффект.Разработчики Diablo IV добавили, что хотят действительно сложную и интересную систему прогресса на высоких уровнях, чтобы у игроков была мотивация вернуться к прохождению кампании. Пока Blizzard не готова поделиться подробностями об этом элементе грядущего фэнтези-хита, как и хотя бы примерной датой релиза. Возможно, её наконец объявят во время цифрового ивента BlizzConline 2020, который состоится в феврале.