Бан Чан из Stray Kids празднует день рождения!
Что значит для вас 3 октября? Может быть, у вас или у вашего друга день рождения? Если это так, не забудьте провести этот день замечательно и выпейте бокал шампанского за Бан Чана (Bang Chan) из Stray Kids, ведь он тоже именинник!
#HappyBangchanDay Happy birthday #StrayKids #BangChan 🎉 pic.twitter.com/R5XZB2lsvr— allkpop (@allkpop) October 2, 2020
3 октября 1997 года на свет появилась маленькая звездочка, о существовании которой мир узнал намного позже. Сейчас, когда Бан Чан является постоянным солистом коллектива Stray Kids, поздравления с его 23-летием сыплются со всех уголков мира.https://twitter.com/hourlychris/status/1312059770359209988
Кстати, если вы тоже хотите поучаствовать в конкурсе на самую топовую и креативную «поздравляшку», ставьте в Twitter хэштеги #OurHeroChan #HappyBangChanDay # 천재 리더 _ 방찬 _ 생일 축하해 . Они, к слову, уже заняли первые места мировых трендов.
Давайте поздравим нашего героя вместе и пожелаем ему достигать больших успехов!
skz's birthday messages to chan#HappyBangChanDay #우리의_천리방_찬아_생일축하해 #OurHavenBangChan #straykids #스트레이키즈 @Stray_Kids https://t.co/hN0sw3am4I— shm (@shmesm2) October 2, 2020
«Банчан, ты мой самый близкий друг, я всегда буду тебя любить. С днем рождения, братишка!»
— bang chan’s comforting words; an important thread 💗✨#StrayKids #HappyBangChanDay#OurHavenBangChan#우리의_천리방_찬아_생일축하해 pic.twitter.com/tIvk9ZcAoa— peachie ♡ ✨| daily skz threads💞 (@skzpeaxh) October 2, 2020
«Хоть ты и не в курсе, что я за тебя переживаю, знай, что ты — моя родственная душа. Все отдам, чтобы с тобой разок увидеться! Люблю и Хэппи бёздэй!»— пишет фанбаза в Twitter.
I will always wish you the best#OurHeroChan#HappyBangChanDay#천재리더_방찬_생일축하해 pic.twitter.com/rlJusw61zg— ENCHANTED (@enchanted_cb) October 2, 2019
Бан Чан, надеемся, что ты проведешь праздник в окружении всех мемберов Stray Kids и повеселишься на славу! Помни, тебя поздравляют все поклонники k-pop!Подпишись на нас в Яндекс Новости