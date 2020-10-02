Бан Чан из Stray Kids празднует день рождения!

Анастасия Иванова

Что значит для вас 3 октября? Может быть, у вас или у вашего друга день рождения? Если это так, не забудьте провести этот день замечательно и выпейте бокал шампанского за Бан Чана (Bang Chan) из Stray Kids, ведь он тоже именинник!

3 октября 1997 года на свет появилась маленькая звездочка, о существовании которой мир узнал намного позже. Сейчас, когда Бан Чан является постоянным солистом коллектива Stray Kids, поздравления с его 23-летием сыплются со всех уголков мира.

https://twitter.com/hourlychris/status/1312059770359209988

Кстати, если вы тоже хотите поучаствовать в конкурсе на самую топовую и креативную «поздравляшку», ставьте в Twitter хэштеги #OurHeroChan #HappyBangChanDay # 천재 리더 _ 방찬 _ 생일 축하해 . Они, к слову, уже заняли первые места мировых трендов.

Давайте поздравим нашего героя вместе и пожелаем ему достигать больших успехов!

«Банчан, ты мой самый близкий друг, я всегда буду тебя любить. С днем рождения, братишка!»

«Хоть ты и не в курсе, что я за тебя переживаю, знай, что ты — моя родственная душа. Все отдам, чтобы с тобой разок увидеться! Люблю и Хэппи бёздэй!»

— пишет фанбаза в Twitter.

Бан Чан, надеемся, что ты проведешь праздник в окружении всех мемберов Stray Kids и повеселишься на славу! Помни, тебя поздравляют все поклонники k-pop!

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