Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бан Чан из Stray Kids празднует день рождения!

Бан Чан из Stray Kids празднует день рождения!

Что значит для вас 3 октября? Может быть, у вас или у вашего друга день рождения? Если это так, не забудьте провести этот день замечательно и выпейте бокал шампанского за Бан Чана (Bang Chan) из Stray Kids, ведь он тоже именинник!


3 октября 1997 года на свет появилась маленькая звездочка, о существовании которой мир узнал намного позже. Сейчас, когда Бан Чан является постоянным солистом коллектива Stray Kids, поздравления с его 23-летием сыплются со всех уголков мира.

https://twitter.com/hourlychris/status/1312059770359209988

Кстати, если вы тоже хотите поучаствовать в конкурсе на самую топовую и креативную «поздравляшку», ставьте в Twitter хэштеги  #OurHeroChan #HappyBangChanDay # 천재 리더 _ 방찬 _ 생일 축하해 . Они, к слову, уже заняли первые места мировых трендов.

Давайте поздравим нашего героя вместе и пожелаем ему достигать больших успехов!

«Банчан, ты мой самый близкий друг, я всегда буду тебя любить. С днем рождения, братишка!»

«Хоть ты и не в курсе, что я за тебя переживаю, знай, что ты — моя родственная душа. Все отдам, чтобы с тобой разок увидеться! Люблю и Хэппи бёздэй!»

— пишет фанбаза в Twitter.

Бан Чан, надеемся, что ты проведешь праздник в окружении всех мемберов Stray Kids и повеселишься на славу! Помни, тебя поздравляют все поклонники k-pop!

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
Посещаемость сети кинотеатров "Каро" возвращается к обычным показателям
Посещаемость сети кинотеатров "Каро" возвращается к обычным
Парламент Болгарии отказал кириллице в статусе славянской азбуки
Парламент Болгарии отказал кириллице в статусе славянской азбуки
В России задержали помощника президента Абхазии
В России задержали помощника президента Абхазии
Бан Чан из Stray Kids празднует день рождения!
Бан Чан из Stray Kids празднует день рождения!
Вирусный Трамп: дорогой твит, телеграмма Путина, ВКС и привет от Байдена
Вирусный Трамп: дорогой твит, телеграмма Путина, ВКС и привет от
Албанцы Сербии хотят попасть в повестку переговоров Приштины и Белграда
Албанцы Сербии хотят попасть в повестку переговоров Приштины
Определены победители первого Всероссийского конкурса кружков
Определены победители первого Всероссийского конкурса кружков
Осенью в детских лагерях Подмосковья отдохнут 380 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Осенью в детских лагерях Подмосковья отдохнут 380 детей, находящихся
Всероссийские проверочные работы проходят планово – Рособрнадзор
Всероссийские проверочные работы проходят планово – Рособрнадзор
МИД России: Ответные белорусские санкции мы поддержим автоматически
МИД России: Ответные белорусские санкции мы поддержим автоматически
"Надежда на здравый смысл". Слуцкий дал оценку санкциям ЕС по Белоруссии
"Надежда на здравый смысл". Слуцкий дал оценку санкциям ЕС по

Топ на сегодня

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Элле Памфиловой
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Элле Памфиловой
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке

Еще по теме

«Он идеален!» — BTS были шокированы акцентом Бан Чана из Stray Kids
Бан Чана из Stray Kids обвинили в расизме
В Stray Kids готовятся к уходу еще одного участника
IN из Stray Kids исполнил кавер на песню BTS