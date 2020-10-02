Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Берестяную грамоту, относящуюся к XIV веку, нашли в Великом Новгороде

Берестяную грамоту, относящуюся к XIV веку, нашли в Великом Новгороде

Берестяную грамоту, относящуюся к XIV веку, нашли в Великом Новгороде
Экспедиция Института археологии РАН нашла фрагмент берестяной грамоты, относящейся к XIV веку, во время раскопок мостовой Воздвиженской улицы в Великом Новгороде, сообщили в пресс-службе института.

"Под мостовой Воздвиженской улицы обнаружен фрагмент берестяной грамоты № 1132. В древности грамота была разорвана. Сохранилась лишь нижняя часть текста из двух с половиной строк", - говорится в сообщении пресс-службы института.

В пресс-релизе отмечается, что текст грамоты сейчас изучается.


"Можно лишь сообщить о том, что автор задает своему адресату вопрос: "чи пойдет рать за Волок", а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда", - добавляется в сообщении пресс-службы.


Археологи отмечают, что грамота написана и отправлена, вероятно, из Заволочья, восточной исторической области Новгородской земли, находящейся за "волоками", в бассейне Северной Двины и Онеги, на территории современной Вологодской и Архангельской областей. А саму грамоту, предварительно, можно датировать третьей четвертью XIV века, поскольку рядом с ней, на территории усадьбы, примыкающей к мостовой, обнаружена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Берестяную грамоту, относящуюся к XIV веку, нашли в Великом Новгороде
Берестяную грамоту, относящуюся к XIV веку, нашли в Великом Новгороде
Авторы Diablo IV отчитались о ходе разработки
Авторы Diablo IV отчитались о ходе разработки
Раскрыт размер заработков киберспортсменов
Раскрыт размер заработков киберспортсменов
Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию
Финал конкурса «Учитель будущего» перенесен на I квартал 2021 года
Финал конкурса «Учитель будущего» перенесен на I квартал 2021 года
В Татарстане планируют создать два передвижных технопарка «Кванториум»
В Татарстане планируют создать два передвижных технопарка «Кванториум»
В России пройдет Марафон по функциональной грамотности
В России пройдет Марафон по функциональной грамотности
Пентагон встревожен модернизацией российского подводного флота
Пентагон встревожен модернизацией российского подводного флота
Евросоюз может ввести санкции в отношении Турции
Евросоюз может ввести санкции в отношении Турции
Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Елизавета Боярская и другие на церемонии открытия ММКФ-2020
Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Елизавета Боярская и другие на
Макрон объяснил, почему ЕС не ввел санкции против Лукашенко
Макрон объяснил, почему ЕС не ввел санкции против Лукашенко

Топ на сегодня

Британские эксперты высоко оценили боеспособность российской армии
Британские эксперты высоко оценили боеспособность российской армии
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Битва платьев: Кайя Гербер против Марион Котийяр
Битва платьев: Кайя Гербер против Марион Котийяр
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя кондитерских изделий
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя кондитерских изделий
"Жесткий обстрел". В Карабахе заявили об ударах по столице Степанакерт
"Жесткий обстрел". В Карабахе заявили об ударах по столице Степанакерт

Еще по теме

Найденной в Великом Новгороде берестяной грамоте не менее восьми веков
В самом начале археологического сезона в Великом Новгороде нашли берестяную грамоту
На раскопе "Дмитриевский-3" в Великом Новгороде обнаружены редкие древние артефакты
Ученые расшифровали неизвестное ругательство древних новгородцев