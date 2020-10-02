Берестяную грамоту, относящуюся к XIV веку, нашли в Великом Новгороде

Лидия Мартынова

Экспедиция Института археологии РАН нашла фрагмент берестяной грамоты, относящейся к XIV веку, во время раскопок мостовой Воздвиженской улицы в Великом Новгороде, сообщили в пресс-службе института.

"Под мостовой Воздвиженской улицы обнаружен фрагмент берестяной грамоты № 1132. В древности грамота была разорвана. Сохранилась лишь нижняя часть текста из двух с половиной строк", - говорится в сообщении пресс-службы института.

В пресс-релизе отмечается, что текст грамоты сейчас изучается.

"Можно лишь сообщить о том, что автор задает своему адресату вопрос: "чи пойдет рать за Волок", а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда", - добавляется в сообщении пресс-службы.

Археологи отмечают, что грамота написана и отправлена, вероятно, из Заволочья, восточной исторической области Новгородской земли, находящейся за "волоками", в бассейне Северной Двины и Онеги, на территории современной Вологодской и Архангельской областей. А саму грамоту, предварительно, можно датировать третьей четвертью XIV века, поскольку рядом с ней, на территории усадьбы, примыкающей к мостовой, обнаружена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах.