Бессараб рассказала, что даст внедрение электронного кадрового документооборота

Алексей Вольцев

Внедрение электронного кадрового документооборота (ЭКД) позволит стереть границы между местом работы и местом жительства: работодатели смогут принимать на работу сотрудников дистанционно, в таком же формате проводить с ними собеседование и заключать трудовые договоры, считает депутат Госдумы, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб.

С октября на портале «Работа в России» стало доступно ведение электронного кадрового документооборота. В эксперименте по ведению ЭКД участвуют пока 129 работодателей. В рамках экспериментального внедрения электронного кадрового документооборота создан интерактивный сервис «Конструктор трудового договора», который поможет работодателям быстро создать электронный трудовой договор и при необходимости дополнительное соглашение к нему.

Система также поможет проверить все документы на соответствие требованиям Трудового кодекса. Ведение ЭКД на портале бесплатно — это избавит работодателей от дополнительной финансовой нагрузки.

«Внедрение электронного документооборота благоприятно скажется на занятости населения, поскольку рынок труда ещё нестабилен. Нередко хорошие специалисты не могут найти себе работу в своём регионе из-за отсутствия вакансий, теперь проблема мобильности трудовых ресурсов будет частично решена. Все документы можно будет оформить на портале дистанционно, без посещения центров занятости и кадровой службы работодателя, заверив при помощи электронной подписи», — цитирует слова Бессараб её пресс-служба.

Ранее стало известно, что в Минтруде также предлагают наладить на портале «Работа в России» взаимодействие граждан с работодателями и образовательными организациями и направлять работников на переподготовку по наиболее востребованным профессиям.

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