Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Бессараб рассказала, что даст внедрение электронного кадрового документооборота

Бессараб рассказала, что даст внедрение электронного кадрового документооборота

Бессараб рассказала, что даст внедрение электронного кадрового документооборота

Внедрение электронного кадрового документооборота (ЭКД) позволит стереть границы между местом работы и местом жительства: работодатели смогут принимать на работу сотрудников дистанционно, в таком же формате проводить с ними собеседование и заключать трудовые договоры, считает депутат Госдумы, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб. 

С октября на портале «Работа в России» стало доступно ведение электронного кадрового документооборота. В эксперименте по ведению ЭКД участвуют пока 129 работодателей. В рамках экспериментального внедрения электронного кадрового документооборота создан интерактивный сервис «Конструктор трудового договора», который поможет работодателям быстро создать электронный трудовой договор и при необходимости дополнительное соглашение к нему.

Система также поможет проверить все документы на соответствие требованиям Трудового кодекса. Ведение ЭКД на портале бесплатно — это избавит работодателей от дополнительной финансовой нагрузки.

«Внедрение электронного документооборота благоприятно скажется на занятости населения, поскольку рынок труда ещё нестабилен. Нередко хорошие специалисты не могут найти себе работу в своём регионе из-за отсутствия вакансий, теперь проблема мобильности трудовых ресурсов будет частично решена. Все документы можно будет оформить на портале дистанционно, без посещения центров занятости и кадровой службы работодателя, заверив при помощи электронной подписи», — цитирует слова Бессараб её пресс-служба.

Ранее стало известно, что в Минтруде также предлагают наладить на портале «Работа в России» взаимодействие граждан с работодателями и образовательными организациями и направлять работников на переподготовку по наиболее востребованным профессиям. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Без нового локдауна. В Кремле высказались о росте числа заболевших COVID
Без нового локдауна. В Кремле высказались о росте числа заболевших
Цена обновления. В РЖД уточнили стоимость билетов на плацкарт
Цена обновления. В РЖД уточнили стоимость билетов на плацкарт
Армения заявила об ударе Азербайджаном по городу Гадрут в Карабахе
Армения заявила об ударе Азербайджаном по городу Гадрут в Карабахе
Макрон объяснил, почему ЕС не включил Лукашенко в санкционный список
Макрон объяснил, почему ЕС не включил Лукашенко в санкционный список
Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России
Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России
Печать баннеров ПВХ от компании РПК Петербург Медиа Групп
Печать баннеров ПВХ от компании РПК Петербург Медиа Групп
Коронавирус Трампа заразил нефтяной рынок
Коронавирус Трампа заразил нефтяной рынок
Ремни из кожи ручной работы – стильно, красиво и в качестве подарка просто идеально
Ремни из кожи ручной работы – стильно, красиво и в качестве подарка
«Северный поток-2»: «Черский» в море, еще один «снабженец» идет в Мукран
«Северный поток-2»: «Черский» в море, еще один «снабженец» идет
Коллега поддержала избранную главой поселения под Костромой уборщицу
Коллега поддержала избранную главой поселения под Костромой уборщицу
Навальный рассказал о планах вернуться в Россию и заявил о личной причастности Путина к своему отравлению
Навальный рассказал о планах вернуться в Россию и заявил о личной
7 млн за 29 минут! Blackpink побили рекорд BTS с треком «Lovesick girls»
7 млн за 29 минут! Blackpink побили рекорд BTS с треком «Lovesick

Топ на сегодня

Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв
Минобороны Армении: Сбиты три самолёта и два вертолёта ВВС Азербайджана
Минобороны Армении: Сбиты три самолёта и два вертолёта ВВС
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
"Жесткий обстрел". В Карабахе заявили об ударах по столице Степанакерт
"Жесткий обстрел". В Карабахе заявили об ударах по столице Степанакерт

Еще по теме

Минтруд определил срок введения электронного кадрового документооборота
В Совете Федерации заработает центр электронного документооборота
Госдума продолжит обсуждать расширение электронного документооборота
Бизнес выступил за переход на электронные трудовые книжки в России