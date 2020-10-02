Без нового локдауна. В Кремле высказались о росте числа заболевших COVID

Анастасия Иванова

В Кремле пока не заявляли о возобновлении жестких ограничений на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в РФ, передает РИА Новости в пятницу.

Число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 9412 и достигло 1 194 643. Больше всего заболевших пришлось на Москву – 2704, Санкт-Петербург – 302, Подмосковье - 244. В этой связи журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ждать ли нового локдауна.

"Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведется", – заявил он.

Татьяной Голиковой продолжает функционировать, добавил Песков.

"Вы знаете, что и в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры, в том числе вы видели решения, которые приняты Москвой, были озвучены Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром столицы – ред.)", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков, рассуждая о сложившейся эпидемиологической обстановке, пояснил, что сейчас важно мобилизовать все системы – и федеральные, и региональные.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что такие решения, как, например, введение нерабочих недель, принимаются не в Кремле.

"Это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями", – резюмировал Песков.

Ранее радио Sputnik сообщало, что вирусолог представил сценарий распространения СOVID в РФ.