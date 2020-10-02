Без нового локдауна. В Кремле высказались о росте числа заболевших COVID
Число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 9412 и достигло 1 194 643. Больше всего заболевших пришлось на Москву – 2704, Санкт-Петербург – 302, Подмосковье - 244. В этой связи журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ждать ли нового локдауна.
"Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведется", – заявил он.
Татьяной Голиковой продолжает функционировать, добавил Песков.
"Вы знаете, что и в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры, в том числе вы видели решения, которые приняты Москвой, были озвучены Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром столицы – ред.)", – подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков, рассуждая о сложившейся эпидемиологической обстановке, пояснил, что сейчас важно мобилизовать все системы – и федеральные, и региональные.
В то же время пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что такие решения, как, например, введение нерабочих недель, принимаются не в Кремле.
"Это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями", – резюмировал Песков.
Ранее радио Sputnik сообщало, что вирусолог представил сценарий распространения СOVID в РФ.