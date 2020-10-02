Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов

Вадим Карасев

Практически вся верховная власть США может оказаться парализована из-за COVID-19, обнаруженных у президента Дональда Трампа и его медиаменеджера Хоуп Хикс.

Как объяснил в своем телеграм-канале американист Малек Дудаков, о положительном результате теста Хикс узнала всего за пару часов до того, как аналогичный диагноз поставили Трампу. Предполагается, что именно она могла заразить начальника. Выяснилось также, что в последние дни помощница президента встречалась с высокопоставленными возрастными членами Конгресса — 78-летним лидером большинства в Сенате Митчелом Макконеллом и 80-летней спикером Палаты представителей Ненси Пелоси.

"Хикс невольным образом поставила всю американскую геронтократию под удар. Ведь если Пелоси и Макконнелл присоединятся к Трампу и уйдут на самоизоляцию, то США ждет полный паралич власти. И это в канун выборов, которые обещают быть самыми оспариваемыми за 150 лет", — отмечает Дудаков.

Пока сам Трамп заявляет, что чувствует себя хорошо и готов выполнять обязанности главы государства. Однако в случае тяжелого развития болезни главой страны по закону станет вице-президент Майк Пенс. Он же параллельно выступает главным кандидатом на пост вице-президента в кампании Трампа. Если сам Трамп не сможет продолжить президентскую гонку из-за COVID-19, Верховный суд должен будет решить, может ли Пенс стать основным кандидатом в президенты от республиканцев.

Дудаков также прогнозирует, что оппонент Трампа по президентской гонке Джо Байден попытается сыграть на его болезни, заявив, например, о недостаточности мер по борьбе с эпидемией, введенных Трампом. В то же время демократ так и не смог публично предложить ничего лучше, чем уже ввел Трамп: он призывал лишь внедрить общенациональный мандат о ношении масок, но позже отказался от этой идеи. Более того, Байден критиковал некоторые шаги Трампа за жесткость, в частности называл закрытие границ ксенофобской мерой.