Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Большинство украинцев сомневаются в официальной статистике по COVID-19

Большинство украинцев сомневаются в официальной статистике по COVID-19

Большинство украинцев сомневаются в официальной статистике по COVID-19
В сентябре 2020 года большинство украинцев (57%) в целом не доверяют официальной статистике о количестве инфицированных COVID-19. При этом 34% считают, что эти данные преувеличивают число зараженных, а 23% - потому что приуменьшает.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
Доверяют официальным данным о количестве инфицированных коронавирусом 28% опрошенных, еще 14% - не определились.

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 5-15 сентября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Открыт прием заявок на ракетостроительный чемпионат «Реактивное движение»
Открыт прием заявок на ракетостроительный чемпионат «Реактивное
Ванесса Паради, Марион Котийяр и другие на открытии выставки Chanel в Париже
Ванесса Паради, Марион Котийяр и другие на открытии выставки Chanel в
Путину доверяют 68,1% россиян, показал опрос
Путину доверяют 68,1% россиян, показал опрос
15 фильмов Московского кинофестиваля, которые стоит посмотреть
15 фильмов Московского кинофестиваля, которые стоит посмотреть
"Паники нет". Что происходит в Степанакерте и пригородах
"Паники нет". Что происходит в Степанакерте и пригородах
В Молдавии спикер получила полномочия президента: Додон ушёл в отпуск
В Молдавии спикер получила полномочия президента: Додон ушёл в отпуск
У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года
У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS

Топ на сегодня

Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
Карабах может превратиться в новую Сирию - президент Армении
Карабах может превратиться в новую Сирию - президент Армении
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек

Еще по теме

Большинство украинцев против заседаний Кабмина в закрытом режиме
Почти 70% граждан хотят видеть украинский язык единственным государственным
80% украинцев не доверяют президенту, кабмину и Раде
Социологи определили, сколько украинцы готовы потратить на Новый год