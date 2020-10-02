Большинство украинцев сомневаются в официальной статистике по COVID-19

Влада Некрасова

В сентябре 2020 года большинство украинцев (57%) в целом не доверяют официальной статистике о количестве инфицированных COVID-19. При этом 34% считают, что эти данные преувеличивают число зараженных, а 23% - потому что приуменьшает.Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.Доверяют официальным данным о количестве инфицированных коронавирусом 28% опрошенных, еще 14% - не определились.Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 5-15 сентября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.