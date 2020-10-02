Бурятия получит в 2020 году субсидию из федерального бюджета на создание ясельных групп в частных детсадах

Влада Некрасова

Бурятия получит в 2020 году субсидию из федерального бюджета на создание ясельных групп в частных детских садах для более чем 1,1 тысячи детей в возрасте до трех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Бурятии.

«Между Правительством Республики Бурятия и Минпросвещения России заключено соглашение о предоставлении федеральной субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных детских садах и у индивидуальных предпринимателей. В 2020 году планируется создание 1156 мест в частном секторе дошкольного образования. Общий объем субсидии составляет более 142,6 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета – порядка 134 миллионов рублей», – сообщили в министерстве.

В республике имеется дополнительная потребность в строительстве яслей на 2235 мест. Работа по их созданию ведется главным образом по федеральному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящему в состав нацпроекта «Демография».

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.