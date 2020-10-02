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Цена обновления. В РЖД уточнили стоимость билетов на плацкарт

Цена обновления. В РЖД уточнили стоимость билетов на плацкарт
Заместитель генерального директора РЖД разъяснил, что холдинг не станет повышать цены на билеты в новом плацкарте с длинными полками.

В пятницу холдинг РЖД вместе с производителем "Трансмашхолдингом" продемонстрировал прототип нового плацкартного вагона с более длинными полками (180 сантиметров), со шкафами и перегородками. За тариф в регулируемом сегменте ответственена ФАС, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) ценник устанавливает сама "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), которая перевозит пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в РФ.

"Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством. На цену в плацкартных вагонах это (новый вид вагона – ред.) никак не повлияет", – отметил Пегов, слова которого приводит РИА Новости.


сообщало, что в РЖД возобновляют маршрут из Москвы в Калининград.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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