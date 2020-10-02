Что делать, когда кредитов больше чем на 500 тысяч рублей?

Влада Некрасова

Сейчас не такой простой период в жизни многих людей, в том числе и у меня. Очень много было переживаний на счет этого, что делать и как. Как поступить правильно, чтобы выйти из этой ловушки, или кредитной кабалы. Быть должником банкам и бояться будущего и отдавать все свои силы на кредиты, надоело и нужно что-то с этим делать. Я долго сопротивлялся всему этому и понял, что терять мне уже нечего и надо идти во-банк, и выходить из этой игры.

Чтобы выйти из этой игры, надо захотеть — это первое, я создавал кредитную историю года 4-5, и тут одним часом, понял, что придется, да и выхода не было, да и желание пропало платить все эти % и кредит, моя правда была такая, я не хочу платить эти деньги. Слишком много я уже отдал и так. А захотеть надо — перестать играть в эти игры, и жить в будущем по средствам.

Месяц назад я нашел компанию по банкротству физических лиц, и начал процесс банкротства, пока непонятно что будет и как происходит, мое заявление приняли, но пока до сих пор не назначали дату слушание и сейчас еще вторая волна корованавируса может наступить. И что будет дальше — одному Богу известно.

Но при общение с юристом, я морально успокоился и нашел защиту от кредиторов. Как будто у меня была «дыра» в одном месте, куда все уходило морально и физически, кредиты сосут энергию очень жестко. Невозможно жить в моменте здесь и сейчас зная, что вам надо скоро платить за кредит. Вначале один, потом другой, потом кредитная карта.

И в какой-то момент решился на обнуление всего этого процесса, потому что все, с меня хватит. Бояться глупо. Решение выйти из игры — для меня было самое оптимальное на данный момент времени. Сейчас еще подруга начала делать и тоже получила облегчение, начав процесса банкротства.

Если вам нечего терять, и вы подходите под условия банкротство физического лица, то вы по закону имеете полное право сделать банкротство. И перестать играть в эти игры, которые создали наши банки. Да возможно вам раньше кредит помогал жить, но в какой-то момент, эта система сдает сбой. Раньше кредиты — были моими друзьями, сейчас уже я понимаю, что мне нравится быть без них. Хоть я не знаю, что будет впереди и как все пройдет, но мне нравится, когда деньги у меня есть, а не когда мне надо их отдавать.

У меня было тысячу сомнений и страхов, а что подумают родственники и друзья. Всем могу сказать честно «пофиг», каждый живет и творит как хочет. Никто не знает, как поступить вам правильно. Только вы сами решаете, как быть. И сейчас такой год 2020, когда старые программы стоит удалить из своей системы и начать жить по-новому, по-другому. Ближе к истине.

Да прибудет с вами сила и Бог. Ничего не бойтесь. Если решились закрыть это дело, идите до конца.

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