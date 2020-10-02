Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что известно о программе Мальдив для поощрения туристов

Что известно о программе Мальдив для поощрения туристов

Мальдивская Республика станет первой страной в мире, которая запустит национальную бонусную программу лояльности для иностранных туристов. Что уже известно о системе поощрения зарубежных путешественников, читайте в нашем материале.


ПРОЕКТ БУДЕТ ТРЕХУРОВНЕВЫМ

Министерство туризма Мальдив анонсировало запуск программы «Пограничные мили Мальдив» (Maldives Border Miles). По сообщению туристического ведомства, новшество заработает с 1 декабря 2020 года. 

Проект будет трехуровневым: его участники будут зарабатывать баллы в зависимости от количества посещений экзотических островов и продолжительности пребывания. Чем больше будет визитов и ночёвок, тем больше баллов получат туристы.

Программа делится на три категории: «Аида» (бронзовый уровень), «Антара» (серебряный уровень) и «Абаарана» (золотой уровень). Каждому уровню соответствует свой набор поощрений, услуг или преимуществ, стоимость которых увеличивается по мере повышения уровня участия.

За поездки ради празднования особых случаев, например, свадеб, будут начисляться дополнительные баллы.


ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ ПОКА ДЕРЖАТСЯ В СЕКРЕТЕ

Пока неясно, какие конкретные льготы получат путешественники в заявленных трех категориях, и как будут накапливаться баллы.

Как говорят международные инсайды, программа повысит доступность отдыха в премиальных отелях: баллы можно использовать для повышения класса проживания и получения бесплатных сервисов.

Мальдивы не единственные в списке направлений, которым пришлось проявить креатив для привлечения иностранных туристов. Так, Карибские острова Ангилья, Барбадос и Аруба предлагают «длинные» визы, освобождение от налогов и льготы на проживание путешественникам, которые ищут красивое место для удаленной работы.   

Напомним, в 2019 году Мальдивы посетило 1,7 млн иностранных туристов, в том числе, более 82 тысяч россиян. Что нужно сейчас для въезда на Мальдивы, читайте здесь.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Евросоюз может ввести санкции в отношении Турции
Евросоюз может ввести санкции в отношении Турции
Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Елизавета Боярская и другие на церемонии открытия ММКФ-2020
Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Елизавета Боярская и другие на
Макрон объяснил, почему ЕС не ввел санкции против Лукашенко
Макрон объяснил, почему ЕС не ввел санкции против Лукашенко
Соотношение сил в Карабахе, новый штраф "Норникелю", спасение рубля: о чем пишут в Телеграме 1 октября
Соотношение сил в Карабахе, новый штраф "Норникелю", спасение рубля:
Фэн-шуй и темперамент: какая мебель и обстановка подойдут вашему типу личности
Фэн-шуй и темперамент: какая мебель и обстановка подойдут вашему типу
Юрист рассказал о шансах Ефремова на смягчение приговора
Юрист рассказал о шансах Ефремова на смягчение приговора
В британском зоопарке расселили пятерых попугаев, которые научили друг друга материться и ругались на посетителей
В британском зоопарке расселили пятерых попугаев, которые научили
США выступили против участия в карабахском конфлите «посторонних»
США выступили против участия в карабахском конфлите «посторонних»
Как раскрыть денежную чакру и привлечь богатство: простые упражнения и понятные методики
Как раскрыть денежную чакру и привлечь богатство: простые упражнения
У кого больше? BTS меряются бицепсами
У кого больше? BTS меряются бицепсами
Две школы Красноярска открыли мастерские для школьников с ОВЗ
Две школы Красноярска открыли мастерские для школьников с ОВЗ
Рособрнадзор организует в октябре трансляции онлайн-консультаций разработчиков КИМ ЕГЭ
Рособрнадзор организует в октябре трансляции онлайн-консультаций

Топ на сегодня

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину
Российский посол в США: Россию хотят заставить заплатить
Российский посол в США: Россию хотят заставить заплатить
Индексацию зарплаты помощников депутатов и сенаторов могут приостановить
Индексацию зарплаты помощников депутатов и сенаторов могут
Швейцария намерена купить у США 80 боевых самолетов
Швейцария намерена купить у США 80 боевых самолетов
Британские эксперты высоко оценили боеспособность российской армии
Британские эксперты высоко оценили боеспособность российской армии

Еще по теме

США обеспокоены режимом ЧП на Мальдивах
Мальдивы изменили правила приема иностранных туристов
Отрицательный ПЦР-тест для въезда на Мальдивы требуют предоставить онлайн
Россиянам разрешили на два месяца дольше отдыхать на Мальдивах без виз