Что известно о программе Мальдив для поощрения туристов

Алексей Вольцев

Мальдивская Республика станет первой страной в мире, которая запустит национальную бонусную программу лояльности для иностранных туристов. Что уже известно о системе поощрения зарубежных путешественников, читайте в нашем материале.

ПРОЕКТ БУДЕТ ТРЕХУРОВНЕВЫМ

Министерство туризма Мальдив анонсировало запуск программы «Пограничные мили Мальдив» (Maldives Border Miles). По сообщению туристического ведомства, новшество заработает с 1 декабря 2020 года.

Проект будет трехуровневым: его участники будут зарабатывать баллы в зависимости от количества посещений экзотических островов и продолжительности пребывания. Чем больше будет визитов и ночёвок, тем больше баллов получат туристы.

Программа делится на три категории: «Аида» (бронзовый уровень), «Антара» (серебряный уровень) и «Абаарана» (золотой уровень). Каждому уровню соответствует свой набор поощрений, услуг или преимуществ, стоимость которых увеличивается по мере повышения уровня участия.

За поездки ради празднования особых случаев, например, свадеб, будут начисляться дополнительные баллы.

ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ ПОКА ДЕРЖАТСЯ В СЕКРЕТЕ

Пока неясно, какие конкретные льготы получат путешественники в заявленных трех категориях, и как будут накапливаться баллы.

Как говорят международные инсайды, программа повысит доступность отдыха в премиальных отелях: баллы можно использовать для повышения класса проживания и получения бесплатных сервисов.

Мальдивы не единственные в списке направлений, которым пришлось проявить креатив для привлечения иностранных туристов. Так, Карибские острова Ангилья, Барбадос и Аруба предлагают «длинные» визы, освобождение от налогов и льготы на проживание путешественникам, которые ищут красивое место для удаленной работы.

Напомним, в 2019 году Мальдивы посетило 1,7 млн иностранных туристов, в том числе, более 82 тысяч россиян. Что нужно сейчас для въезда на Мальдивы, читайте здесь.