Данила Козловский заменил Ольгу Зуеву в новом фильме «Карамора» из-за слухов о разрыве

⠀ Друзья!⠀ Как всегда с опозданием, но все же). Нашей студии «DK Entertainment» уже несколько лет. Мы уверенно развиваемся, идём к намеченным целям, а такой важнейшей вещи, как паблик в Instagram, до сих пор нет).⠀ Но теперь мы встали на ноги и можем себе позволить перейти к главному. Торжественно, так сказать, открываем здесь свою страницу. @dkentertainment.studio. Welcome, как говорят наши заокеанские партнёры.⠀ Здесь будет появляться свежая информация о новых проектах, разные фото и видео со съёмочных площадок, прямые эфиры и интервью наших прекрасных артистов, премьеры трейлеров, апдейты проката, кастинги, творческие конкурсы и разные бонусы для тех, кому мы интересны. Кино - искусство коллективное. Бесконечно убежден, что общая энергия зрителей и кинематографистов способна двигать планеты и создавать целые вселенные! ⠀ #DKEntertainment