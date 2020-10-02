Данила Козловский заменил Ольгу Зуеву в новом фильме «Карамора» из-за слухов о разрыве
Недавно Данила Козловский начал реализацию своего нового проекта «Карамора» совместно с компанией DK Entertainment и при участии фонда «Кинопрайм». Детали съемок Данила пока раскрывать отказался, предоставив будущим зрителям лишь информацию о сюжете и на словах поделившись линией главных героев, но СМИ удалось узнать о важной кадровой перестановке.
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⠀ Друзья!⠀ Как всегда с опозданием, но все же). Нашей студии «DK Entertainment» уже несколько лет. Мы уверенно развиваемся, идём к намеченным целям, а такой важнейшей вещи, как паблик в Instagram, до сих пор нет).⠀ Но теперь мы встали на ноги и можем себе позволить перейти к главному. Торжественно, так сказать, открываем здесь свою страницу. @dkentertainment.studio. Welcome, как говорят наши заокеанские партнёры.⠀ Здесь будет появляться свежая информация о новых проектах, разные фото и видео со съёмочных площадок, прямые эфиры и интервью наших прекрасных артистов, премьеры трейлеров, апдейты проката, кастинги, творческие конкурсы и разные бонусы для тех, кому мы интересны. Кино - искусство коллективное. Бесконечно убежден, что общая энергия зрителей и кинематографистов способна двигать планеты и создавать целые вселенные! ⠀ #DKEntertainment
Как оказалось, главную роль возлюбленной героя Козловского должна была сыграть его супруга Ольга Зуева, однако, он внезапно решил заменить ее Дарьей Балабановой из-за недавних слухов о расставании. Общественность подозревает, что дело кроется не в обычных слухах, а в скандальной измене мужчины, из-за которой Ольга не желает иметь с ним больше ничего общего, но, стоит отметить, догадки публики пока официально никто не подтверждал.
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⠀ Сегодня мы приступили к съёмкам самого сложного и амбициозного проекта нашей молодой студии DK Entertainment @dkentertainment.studio ⠀ Оригинальный, умный сценарий, ни на что не похожая вселенная со сложными и интересными характерами, историей большой любви и отличным юмором. Хочется дать этому проекту лучшее. Мы все живем этим фильмом и надеюсь, зритель почувствует и увидит это на экране.🙏💚 ⠀ #карамора #DKEntertainment
«Это самый сложный и амбициозный проект нашей молодой студии DK Entertainment. Оригинальный, умный сценарий, ни на что не похожая вселенная со сложными и интересными характерами, историей большой любви и отличным юмором. Хочется дать этому проекту лучшее. Мы все живем этим фильмом и, надеюсь, зритель почувствует и увидит это на экране»,— прокомментировал работу над проектом Данила.
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⠀ Друзья и, надеемся, будущие коллеги! Сегодня завершается первый этап сценарного конкурса, объявленного нами в паблике нашей киностудии @dkentertainment.studio ⠀ Мы не могли себе даже представить, что такое количество пишущих людей захотят принять в нем участие! От вас пришло более 2000 конкурсных заявок. ⠀ Приносим свои извинения за вынужденную задержку с регистрацией и отправкой номеров участника - на каждое ваше письмо мы отвечаем лично, не доверяя это тонкое дело машине.💻 ⠀ Поэтому просим дать нам время на обратную связь до 12 октября❗. Все ваши заявки обязательно будут зарегистрированы, и все участники обязательно получат свои номера. Второй этап конкурса, в связи с большим объёмом ваших синопсисов, будет продлён до 15 декабря❗. ⠀ Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в нашем проекте. И надеемся, что в будущем мы сможем проводить его на регулярной основе.🙏