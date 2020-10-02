Данила Козловский заменил Ольгу Зуеву в новом фильме «Карамора» из-за слухов о разрыве

Анастасия Иванова

Недавно Данила Козловский начал реализацию своего нового проекта «Карамора» совместно с компанией DK Entertainment и при участии фонда «Кинопрайм». Детали съемок Данила пока раскрывать отказался, предоставив будущим зрителям лишь информацию о сюжете и на словах поделившись линией главных героев, но СМИ удалось узнать о важной кадровой перестановке.

Как оказалось, главную роль возлюбленной героя Козловского должна была сыграть его супруга Ольга Зуева, однако, он внезапно решил заменить ее Дарьей Балабановой из-за недавних слухов о расставании. Общественность подозревает, что дело кроется не в обычных слухах, а в скандальной измене мужчины, из-за которой Ольга не желает иметь с ним больше ничего общего, но, стоит отметить, догадки публики пока официально никто не подтверждал.

«Это самый сложный и амбициозный проект нашей молодой студии DK Entertainment. Оригинальный, умный сценарий, ни на что не похожая вселенная со сложными и интересными характерами, историей большой любви и отличным юмором. Хочется дать этому проекту лучшее. Мы все живем этим фильмом и, надеюсь, зритель почувствует и увидит это на экране»,

— прокомментировал работу над проектом Данила.Подпишись на нас в Яндекс Новости