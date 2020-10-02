Декриминализация лесного хозяйства: перевооружение отрасли или маски-шоу?

Лидия Мартынова

Совещание по развитию и декриминализации лесного комплекса, которое провел президент РФ Владимир Путин, может стать началом значительных перемен в отрасли, имеющей не только серьёзные проблемы, но серьёзных интересантов.

Как заявила по итогам совещания зампред правительства Виктория Абрамченко, главной проблемой остается возможность нелегальной заготовки древесины, ее легализация через примитивную обработку с минимальными издержками в целях дальнейшей продажи, в том числе на экспорт.

«Есть несколько основных вариантов появления объема незаконно заготовленной древесины: срубили, не имея никаких прав на участок, срубили не там, где разрешили, срубили под видом санитарной рубки», — проявила осведомлённость Абрамченко.

В результате, по её словам, сейчас продать сегодня можно любой объем древесины, не подтверждая его легальность.

«Бизнесом на лесе уже очень давно занимаются серьёзнейшие игроки, — пояснял ИА Newstes директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. — Их многолетняя встроенность в государственную систему приводит к тому, что наши силовики, которые должны бы контролировать данный процесс, сами находятся внутри всей этой криминальной цепочки».

В стенограмме совещания на сайте Кремля говорится о необходимости скорейшей настройки механизмов управления и контроля за лесами и лесной промышленностью.

Как полагают «Новые известия», за этой формулировкой кроется интерес вице-премьера Абрамченко «выбить из Минпромторга и Минприродразвития весь лесной функционал, в перспективе сосредоточив его в подконтрольном ей едином полномочном органе».

Организационно-ведомственная форма такой структуры — министерство, комитет, или служба под прямым подчинением правительства РФ — ещё не определена. Однако, по информации издания, Минпромторг и Минприроды активно противостоят идее «главлесхоза», поскольку могут лишиться значимых для себя функций по выработке госполитики и выдаче разрешительной документации».

«Денис Мантуров планировал на совещании убедить президента сохранить статус-кво существующей структуры, для чего пригласил на встречу с первым лицом бизнес-структуры с крупными инвестпроектами, — пишут „Новые известия“. — Однако в конце прошлой недели бизнес был вычеркнут из списка участников. А само совещание приобрело статус доклада о неблагополучной ситуации в отрасли и мерах по декриминализации лесного хозяйства. И хотя финальные решения по реформе ещё не приняты, на текущем этапе Валерия Абрамченко переиграла своих визави из министерств».

Как прогнозирует издание, в ближайшие месяцы «пройдут маски-шоу в кабинетах государственных деятелей различных эшелонов и мастей».

В связи с возможными изменениями в «лесной сфере», телеграм-канал «Незыгарь» обращает внимание на группу «Илим» — крупнейшего заготовителя и переработчика древесины в России. Сейчас основной владелец компании — швейцарская фирма Ilim Holding SA, которой в равных долях владеют американская корпорация International Paper и группа российских инвесторов: Захар Смушкин, Борис и Михаил Зингаревичи и их партнеры. Однако, у этого бизнеса есть интересная предыстория, связанная с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым. Именно он был в числе основателей компании под названием ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» в Петербурге в 1992 году вместе со Смушкиным и Зингаревичами.

«Несмотря на то, что в конце 90-х Медведев вышел из состава учредителей, компанию и её интересы он из виду не терял, создавая ей в силу своих возможностей статус наибольшего благоприятствования, вследствие чего „Илим“ получил в разработку самые лучшие участки лесного фонда, в основном в Иркутской и Архангельской областях», — утверждает «Незыгарь».

Последующая перерегистрация в Швейцарии позволила выводить чистую прибыль за рубеж. Уву уточняет «Незыгарь», в 2018 году — 36 миллиардов рублей или 600 миллионов долларов. По информации телеграмм-канала, сейчас компания арендует 7,5 миллионов гектаров — то есть примерно 1 процент всех лесов России. При этом она заготавливает, по официальным данным, всего 9,5 миллионов кубометров древесины, в том числе 2,4 миллиона кубометров кругляка. По оценкам специалистов, на которые ссылается «Незыгарь», это примерно в два раза меньше расчетных объемов вырубки, исходя из размеров арендуемых площадей.

«Это дает основания предполагать, что «Илим» организует «серые» и «черные» схемы, благо, что все ее мощности расположены в основном в приграничных Иркутской и Архангельской областях (Братск, Усть-Илимск, Коряжма), — пишет канал.

После того, как Медведева на посту главы правительства сменил Михаил Мишустин, обновив состав вице-премьеров, ситуация начала меняться. Виктория Абрамченко инициировала реформы в отрасли, которые, видимо, в полном объёме и начнутся по итогам президентского совещания.

Между тем, как отмечает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в отрасли, полный запрет экспорта приведет к обратному эффекту: переработку за отведенный президентом срок наладить невозможно, так что большая часть леса станет «еще более серой», а доходы бюджета упадут.

Справедливости ради, следует отметить, что правительство собирается помогать предприятиям отрасли. В частности, Владимир Путин уже поручил запустить с 1 января 2021 года программу льготных кредитов, а по словам заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова, в России «будет специальная программа государственной поддержки перевооружения леспрома».