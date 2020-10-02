Две школы Красноярска открыли мастерские для школьников с ОВЗ

Влада Некрасова

В двух школах Красноярска (школа № 5 и школа № 9), участвующих в проекте «Доброшкола», открылись современные трудовые мастерские для школьников с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Министерства образования региона. На оснащение помещений в рамках нацпроекта «Образование» выделено более 15 миллионов рублей из краевого и федерального бюджета.

Помимо мастерских, в образовательных организациях оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, закуплены диагностические комплекты и коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения. Интерактивные доски, доски для рисования песком, гамаки, современное компьютерное оборудование позволяет проводить занятия максимально продуктивно.

В школах также появилась и зона отдыха для детей, которая оборудована мягкими пуфами, столами для рисования, плазменными телевизорами и даже столами для игры в аэрохоккей и теннис.

«Благодаря проекту «Доброшкола» с 1 сентября ребята с ограниченными возможностями здоровья приступили к обучению в обновленных кабинетах с новым современным оборудованием, которое позволит расширить для них спектр профессиональных проб, создать поле успеха для каждого ребенка и при необходимости получить квалифицированную помощь узких специалистов», – сообщила начальник отдела специального образования Министерства образования края Елена Гришанова.

В течение пяти лет в Красноярский край в рамках нацпроекта «Образование» поступит 127 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства до конца 2024 года планируется оборудовать 17 школ, которые работают исключительно с детьми, имеющими особенности развития.