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Египет продлил бесплатные визы туристам и льготы перевозчикам

Египет продлил бесплатные визы туристам и льготы перевозчикам

Египет пытается спасти зимний сезон. Правительство страны продлило бесплатные визы туристам и преференции авиакомпаниям. Обещают платить и за чартеры.


ТУРИСТАМ ПРОДЛИЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ВИЗЫ

Власти Египта объявили о новом пакете мер по поддержке туротрасли. В первую очередь, поощряют самих туристов. По информации туроператора TEZ TOUR, кабмин продлил освобождение туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, от уплаты визовых сборов до 30 апреля 2021 года.

Сегодня это правило актуально для путешественников, прилетающих чартерными рейсами в курортные города до 31 октября 2020 года.

Напомним, для россиян туристическая виза в Египет стоит 25 долларов (за исключением Южного Синая, где ставится бесплатный «синайский штамп»).


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Помимо этого, кабмин Египта решил продлить до 31 декабря программу поддержки сектора авиаперевозок (она заканчивалась 28 октября).  

С 1 января до 30 апреля 2021 года станет действовать новая программа, в рамках которой будут также предоставлены скидки за операции «взлет/посадка» (50% от тарифа) в аэропортах Египта и наземное обслуживание (20% от тарифа).

Для приоритетных рынков обсуждается и пролонгация программы стимулирования туристической перевозки. Сейчас авиасообщение с египетскими курортами налажено из нескольких городов Украины, Белоруссии, ряда европейских стран. Ожидается, что с октября рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновят Чехия и Франция.

Также продлены разрешения на отсрочку оплаты туристических компаний и отелей по налогам, госкредитам и коммунальным платежам до 31 января 2021 года.

По данным египетских властей, турсектор страны теряет порядка 1,5 млрд долларов ежемесячно из-за негативных последствий пандемии коронавируса. По сообщению минтуризма Египта, с начала года страну посетило 600 тыс. иностранцев.

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По материалам: atorus.ru

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