Еще три туроператора предложили туры на Занзибар на чартерах

Влада Некрасова

Чартеров на Занзибар станет больше. Вслед за PEGAS Touristik, о старте продаж туров на танзанийский остров Занзибар на основе чартерной перевозки объявили туроператоры Coral Travel, ANEX Tour и «Интурист». Об этом они сообщили «Вестнику АТОР» сегодня, 2 октября. В компаниях рассчитывают на хороший спрос.

Туроператор ANEX Tour объявил о старте продаж туров на Занзибар на основе чартерной перевозки.

Полетная программа в Стоун-Таун (о. Занзибар) на AZUR air начнется с 30 октября, частота – раз в 11 дней. Чартерная цепочка запланирована до 27 марта. Заявленный борт – Boeing 777-300. Грузить самолеты ANEX Tour будет совместно с «Интуристом».

СКОЛЬКО СТОИТ ТУР НА ЗАНЗИБАР У ANEX TOUR

Цены на туры уже выставлены в системе бронирования. Минимальная продолжительность туров на Занзибар на чартере составляют 12 ночей (одна из которых в полете).

Цены турпакетов начинаются от 122 тыс. руб. на двоих. При размещении с питанием «Все включено» минимальная цена тура – от 215 тыс. руб. на двоих.

«Разница в цене за тур за счет чартерного перелета может составлять до 45% в зависимости от дат. Минимальная цена на тур с регулярным перелетом при аналогичных параметрах начинается от 150 тыс. руб.», – рассказали в пресс-службе ANEX Tour.

КАКОЙ ОТЕЛЬ ВЫБРАТЬ НА ЗАНЗИБАРЕ

На сайте туроператора рассчитан еще не весь продукт. В компании планируют за ближайшие недели добавить порядка 35% новых гостиниц. Сейчас есть цены на 72 отеля, наиболее востребованные на российском рынке.

В этом сезоне ANEX Tour начал сотрудничество с еще одной принимающей компанией, что позволило расширить ассортимент гостиниц.

«Также мы начали сотрудничество с площадкой HotelBeds», – рассказали в компании.

Среди приоритетных гостиниц эксперты туроператора выделяют отличный и очень достойный бюджетный Amaan Bungalow 3* на самом популярном курорте Нунгви, там же доступные по цене гостиницы Smiles Beach 4* и La Fontana Bungalows 3*. Среди рекомендуемых отелей для размещения с концепцией «Все включено» – Neptune Pwani Resort & SPA 5* (для семейного отдыха с детьми), Pearl Beach Resort & SPA 5* (для спокойного и романтичного отдыха), Karafuu Beach Resort & SPA 5* (для семейного отдыха, есть анимация) и Sandies Baobab Beach 4*.

«Также сейчас стали доступны востребованные и хорошо известные российскому туристу отели, которые часто отказывали в подтверждении и ставили стоп-продаж – Zanzibar Bay 4* и Paradise Beach Resort 4*, оба отеля работают на «Все включено». Они стали доступны в том числе потому, что сейчас сюда пока не приезжают итальянские туристы. Цена на них начинается от 215 тыс. на питании «Все включено» на 12 ночей», – рассказали в ANEX Tour.

В ANEX TOUR РАССЧИТЫВАЮТ НА ХОРОШИЕ ПРОДАЖИ ТУРОВ НА ЗАНЗИБАР

В компании рассчитывают на хороший спрос. По словам Анны Ткаченко, руководителя направления Танзания в ANEX Tour, сейчас очень подходящий момент, чтобы нарастить турпоток из России на Занзибар – ввиду ограничения потоков из-за рубежа, как например Италии или ЮАР, которые традиционно являлись лидерами на Занзибаре по количеству отправленных туристов.

«Это отражается на готовности гостиниц сотрудничать и давать СПО российским туроператорам, а также меньшем количестве сезонных стопов продаж из-за высокой загрузки иностранцами. С другой стороны, из-за пандемии, Танзания является одной из немногих доступных для россиян стран для пляжного отдыха в осенне-зимний период. Специфика, например приливно-отливнной характер направления, требует повышенного внимания и глубокого знания продукта со стороны партнеров, которые будут продавать туры в Танзанию. Со своей стороны мы планируем как в текстовом, так и в устном или эфирном формате помогать коллегам изучить продукт, чтобы все гости остались довольны и смогли понять Танзанию», – говорит Анна Ткаченко.

ДЛЯ ВЪЕЗДА НА ЗАНЗИБАР ТЕСТ НА COVID-19 НЕ НУЖЕН

Анна Ткаченко также напомнила, что для въезда на Занзибар справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 не нужна. Однако некоторые перевозчики при стыковочных рейсах могут требовать их по причине правил стран, где производится посадка. При полете прямым чартерным рейсом, справка не потребуется согласно правилам въезда россиян на Занзибар.

«Если у туриста иностранный паспорт и есть вид на жительство в РФ, нужно до поездки изучить вопрос правил въезда в РФ после отдыха», – отметила г-жа Ткаченко.

CORAL TRAVEL ЗАПУСКАЕТ ЧАРТЕРЫ НА ЗАНЗИБАР С 29 ОКТЯБРЯ

Конкурентом ANEX Tour на направлении, помимо PEGAS Touristik, будет Coral Travel. Туроператор нацелился на Занзибар также с конца октября.

Как рассказала «Вестнику АТОР» Марина Макаркова, руководитель службы по связям с общественностью Coral Travel, первый рейс Royal Flight вылетит из Москвы 29 октября, будет летать раз в 10 дней. На рейсе будет стоять борт Boeing 777-300 на 492 кресла (14 в салоне бизнес класса 478 в экономическом).

Туры с вылетом на первом рейсе доступны от 145 тыс. руб. на двоих. Отель категории 2*, питание завтраки.

ПРЯМЫХ РЕЙСОВ В ТАНЗАНИЮ СТАЛО МНОГО

Напомним, первым на направлении с чартерной перевозкой вышел PEGAS Touristik. Первый рейс NordWind вылетит из Москвы на Занзибар 25 октября. С 30 октября PEGAS Touristik увеличивает частоту до 6 рейсов в месяц.

В ближайшее время определиться с возобновлением рейсов в Танзанию обещает и «Библио Глобус».

ТУРАГЕНТЫ ОЦЕНИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАРТЕРНОЙ ПЕРЕВОЗКИ НА ЗАНЗИБАР

Известие о выходе на направление с чартерными программами еще двух игроков активно обсуждают турагенты в профильных группах в соцсетях. Отклики розницы в большинстве своем позитивные.

Эксперты говорят, что в условиях скудности доступных зимних пляжных направлений, Занзибар непременно будет пользоваться спросом. К тому же расширение перевозки приведет к уменьшению ценника, что простимулирует спрос.

«На данный момент лучшие цены на рынке со средним преимуществом в 20% предлагает ANEX Tour. Думаю, другие игроки тоже будут корректировать тарифы. Особенно в случае недостаточного спроса – в любом случае, такое развитие событий исключать нельзя», – рассказал на условиях анонимности представитель туррозницы.

«С одной стороны, у Танзании есть шансы привлечь достаточное количество российских туристов в текущих условиях. С другой, тормозить спрос будут высокие цены. У Танзании также есть большая проблема – скудная отельная база. К тому же направление еще недостаточно разрекламировано на российском рынке», – рассуждает Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».