Евгения Феофилактова из «Дома-2» снова унизила Антона Гусева за неуплату алиментов
Бывшая пара телевизионного проекта «Дом-2» Евгении Феофилактовой и Антона Гусева решила напомнить о своем существовании назло всем анти-фанатам шоу со слоганом «Построй свою любовь!» и заявила, что по сей день не может прекратить споры на почве алиментов даже спустя 4 года после развода. Оба признают свой брак ошибкой, однако, за ошибки нужно платить, чего Антону абсолютно не хочется.
«Алименты я плачу. У меня долгов нет. Максимум я задерживал выплаты до трех месяцев»,— агрессивно реагировал Антон на обвинения.
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По словам Жени, безответственному папаше совсем не нужен сын, он часто задерживает выплаты алиментов, сумма которых и так ничтожна по сравнению с уровнем его заработка (14500 рублей), а в гости ребенка забирает раз в 4 месяца, накормив чипсами и отделавшись от назойливого наследника.
Впрочем, в остальном они друг с другом согласны. Оба рады, что отделались от нежеланного союза, который возник на телестройке из-за попытки хайпануть.
«Антон не может знать, чем питается мой ребенок, какая у меня квартира, он никогда не был у меня дома. Когда он забирал сына к себе, то накормил его чипсами. Он берет его раз в четыре месяца»,— утверждала в эмоциях Женя.
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