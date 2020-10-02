Евросоюз может ввести санкции в отношении Турции
Санкции Евросоюза против Турции могут быть введены в начале декабря, если не будет конструктивного движения со стороны Анкары в отношении Кипра и Греции.
Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.
На проходящем сейчас саммите стран ЕС главы государств и правительств Евросоюза не ввели санкций против Турции за ее действия в Средиземном море, как того хотел Кипр. Они договорились «дать шанс политическому диалогу», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в свою очередь, что Брюссель готов в любой момент ввести санкции против Анкары, если та не прекратит односторонние провокации в отношении Кипра.
Таким образом Кипр разблокировал санкции ЕС в отношении Белоруссии, не получив при этом желаемых ограничительных мер против Анкары.