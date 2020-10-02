Евросоюз может ввести санкции в отношении Турции

Лидия Мартынова

Санкции Евросоюза против Турции могут быть введены в начале декабря, если не будет конструктивного движения со стороны Анкары в отношении Кипра и Греции.

Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

«Мы договорились, что санкции против Турции могут быть введены в начале декабря, если Анкара не ответит конструктивно на наш призыв к диалогу и не откажется от односторонних действий в отношении Греции и Кипра», — сказал он.

На проходящем сейчас саммите стран ЕС главы государств и правительств Евросоюза не ввели санкций против Турции за ее действия в Средиземном море, как того хотел Кипр. Они договорились «дать шанс политическому диалогу», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы согласовали подход, который открывает двойную стратегию. Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах. С другой стороны, мы выразили приверженность нашим ценностям и полную солидарность с Грецией и Кипром», — сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в свою очередь, что Брюссель готов в любой момент ввести санкции против Анкары, если та не прекратит односторонние провокации в отношении Кипра.

«У нас есть инструменты, которые мы можем применить немедленно, но это не то, что мы хотим сейчас», — добавила она.

Таким образом Кипр разблокировал санкции ЕС в отношении Белоруссии, не получив при этом желаемых ограничительных мер против Анкары.