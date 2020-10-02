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Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России

Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России
Первый всероссийский фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России с середины ноября по конец декабря, сообщила пресс-служба студии.

Выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра.

"Просмотр анимационного фильма под аккомпанемент симфонического оркестра – замечательный формат, который будет интересен как любителям классической музыки, так и знатокам кино – и каждый здесь может открыть для себя что-то новое. А для детей "Мультконцерт" - настоящее погружение в атмосферу сказки: "живое" исполнение по своему эффекту превосходит во много раз любые современные технологии", - приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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