Финал конкурса «Учитель будущего» перенесен на I квартал 2021 года

Лидия Мартынова

Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова провела заседание организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». На заседании обсуждались основные мероприятия по подготовке и проведению финала федерального конкурса учительских команд, а также участие в конкурсе студентов вузов.

Оргкомитет принял решение перенести финал конкурса с октября текущего года на I квартал 2021 года с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Местом проведения финала был выбран Санкт-Петербург. Вопрос о возможности проведения финала с учетом эпидемиологической ситуации и необходимых мер профилактики распространения COVID-19 поручено проработать Министерству просвещения РФ совместно с Правительством Санкт-Петербурга.

Всего на участие в конкурсе «Учитель будущего» поступило более 39 тысяч заявок из всех регионов страны. По итогам дистанционного этапа были определены 423 команды, в состав которых вошли 1269 учителей – им предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам. Шесть окружных полуфиналов прошли с февраля по март 2020 года, еще два полуфинала состоялись в сентябре. Для финалистов конкурса «Учитель будущего» подготовлена программа совершенствования профессионального мастерства под руководством известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России. Кроме того, финалисты, а также полуфиналисты войдут в состав сообщества «Учителя будущего», члены которого смогут поучаствовать в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей».

«Учитель будущего» – это уникальный педагогический проект, в котором проявляется весь масштаб и многогранность профессии. Это новая платформа, где учителя могут обмениваться опытом и повышать свое профессиональное мастерство, – отметила Татьяна Голикова. – Давая нашим педагогам возможность совершенствовать навыки командной работы, развивать компетенции, необходимые для создания интересных уроков на стыке разных дисциплин, мы формируем сплоченное сообщество наставников, способных найти лучшие решения, внедрить передовые практики и инновационные модели преподавания для современных российских школ».

Кроме того, на заседании был поддержан запуск отдельного студенческого трека. Принять в нем участие смогут студенты, обучающиеся на третьем курсе и выше. Планируется, что студенческий трек будет включать в себя четыре этапа: онлайн-регистрацию на портале конкурса, дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал конкурса. В ходе дистанционного этапа будет оцениваться не только функциональная грамотность студентов на основе таких международных методик, как TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS и ICCS, но и знания истории и культуры России, русского языка, географии, права и других важнейших дисциплин.

Первый всероссийский профессиональный конкурс учительских команд – проект АНО «Россия – страна возможностей». Он проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения России и поможет выделить лучшие современные педагогические практики и новаторские подходы в образовании, будет содействовать продвижению талантливых педагогов, которые умеют работать сообща и стремятся к совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.