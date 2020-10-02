Фэн-шуй и темперамент: какая мебель и обстановка подойдут вашему типу личности

Вадим Карасев

Восточная философия фэн-шуй рассказывает о том, как при помощи правильно подобранного интерьера можно привлечь в свою жизнь больше удачи. Оказывается, важно учитывать и ваш тип темперамента.

Энергетика человека зависит от огромного числа факторов. Все люди разные, и у всех есть как сильные, так и слабые стороны. Во многом они зависят от того, кто мы: холерики, флегматики, сангвиники или меланхолики. Эксперты в области фэн-шуй рассказали, как нужно обустраивать жилище, чтобы это приносило вам больше удачи.

Холерик

Холерики — самые динамичные и непоседливые люди. Им нужна в меру спокойная обстановка, которая не будет заставлять их скучать, но и не станет их провоцировать, как красный цвет разъяренного быка.

Для холериков идеально подходят стены и пол темных тонов. Это могут быть даже красные или зеленые стены, но главное, чтобы оттенок был приглушенным, мягким, ненавязчивым.

Людям, которые легко выходят из себя, лучше избегать острых углов в мебели. Столы и стулья должны иметь закругленные углы. Это сделает холерика более мягким и готовым к переговорам. Эксперты фэн-шуй считают, что у такого человека будет значительно меньше врагов и недоброжелателей.

Холерикам стоит избегать изображения огня на картинах. Также им противопоказаны такие талисманы, как феникс, дракон и тигр. Вместо них лучше использовать фигурку змеи или черепахи.

Флегматик

Флегматикам нужен минималистичный интерьер с небольшим количеством мебели и без лишних элементов. Это очень важно, потому что энергия таких людей восстанавливается очень медленно. Большое количество свободного места в доме позволит энергетическим потокам перемещаться быстрее. Флегматикам в такой обстановке станет проще отдыхать. Они смогут быстрее восстанавливать силы.

Этим людям стоит избегать изображения воды и таких талисманов, как черепаха, рыба и жаба. Также флегматикам желательно избегать экспериментальных стилей в интерьере.

У всего в квартире должно быть свое применение, своя польза. Ничего лишнего, отвлекающего или раздражающего в доме флегматика быть не должно. Им крайне важно вовремя избавляться от лишнего хлама и время от времени делать перестановку по правилам фэн-шуй.

Сангвиник

Это очень общительные люди, которые порой очень быстро расходуют свою энергию. В связи с этим им стоит создавать интерьер в желтых, зеленых и синих тонах.

Эксперты советуют людям с таким темпераментом чаще выбирать мебель из натуральных материалов. Самая лучшая мебель для таких людей — деревянная, не окрашенная. То же самое касается и талисманов — это должны быть изделия из керамики, дерева, металла, но не из пластика.

Лучшие талисманы для сангвиников — Хотэй и лошадь. С ними находить общий язык с окружающими будет еще проще. Также эти талисманы помогают поддерживать хорошее настроение.

Сангвиникам обязательно нужно иметь в доме уголок, в котором они смогут открыто хранить свои награды, грамоты, призы. Это очень благотворно скажется на их энергетике и удаче.

Меланхолик

Интерьер меланхолика должен обязательно иметь больше ярких цветов, потому что черные и серые оттенки приводят к обострению негатива, отрицательным эмоциям. Они угнетают этих людей, что абсолютно недопустимо. Самый лучший цвет для меланхоликов — оранжевый или желтый. Эти оттенки должны контрастировать с темным деревянным полом.

Представителям данного типа личности необходимо заполнять пустоты в доме. Нельзя допускать отсутствия мебели в центре любой комнаты. Также полезными для меланхоликов будут талисманы стихии Огня: янтарь, сердолик, а также изображения феникса и тигра.

Это романтичные натуры, которым нравится вспоминать о приятных моментах из прошлого. Меланхоликам нужна зона со старыми фотографиями и памятными вещами из разных этапов жизни.

Интерьер для двух и более типов темперамента

Многих может волновать вопрос о том, как быть, если в доме живет несколько людей с разными типами темперамента или если человек проявляет черты сразу двух типов.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают: нет ничего плохого, если в интерьере будут прослеживаться черты, полезные для нескольких типов темперамента. Например, можно покрасить стены в цвет, удачный для меланхолика, но расставить мебель специально для флегматика. Это сохранит баланс.