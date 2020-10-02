«Фу, растолстела»: в сети захейтили Ирину Шейк
На днях супрмодель Ирину Шейк (Irina Shayk) запечатлели папарацци. Однако фотографии в откровенном наряде смутили фанатов. Когда-то Ирина впечатляла модельеров и с юного возраста штурмовала подиумы, но сейчас ее не узнать.
На одном из кадров видно, как Ирина не смогла застегнуть юбку — молния сзади попросту не сошлась, а верх наряда оказался настолько узким, что образовалась складка на талии. Пользователи сети тут же начали обсуждать неидеальную фигуру модели.
View this post on Instagram
#ИринаШейк приняла участие в съемках для немецкого издания Vogue. Фотосессия появится в одном из ближайших выпусков журнала, ну а пока папарацци смогли подловить модель на съемочной площадке во время примерки юбок — одна из них на Ирине не сошлась до конца, и молнию пришлось оставить незастегнутой. Когда уже осень, а тебя пытаются одеть в летние вещи 👀
«Фу, как она располнела», «Ее тело не предназначено для дизайнерской одежды», «Вот она настоящая Ирина: сальные волосы и попытки втиснуться в обтягивающий наряд», «Смотрите, даже модели не могут застегнуть юбку»,— комментирует снимки общественность.
Стоит отметить, что снималась Шейк в спартанских условиях. От сильного ветра и непогоды девушку спасал тонкий халатик.
«Работа модели очень тяжелая. Я рассказывала об этом тысячу раз. Париж был первым городом за границей, куда я приехала. Я начинала в 20 лет — довольно поздно для модели. Девушки, с которыми я жила на съемной квартире, откровенно смеялись надо мной»,— рассказала Ирина Шейк журналистам.
Модель уже привыкла к критике, поэтому никак не реагирует на подобные комментарии в сети.Подпишись на нас в Яндекс Новости