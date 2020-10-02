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«Фу, растолстела»: в сети захейтили Ирину Шейк

«Фу, растолстела»: в сети захейтили Ирину Шейк

На днях супрмодель Ирину Шейк (Irina Shayk) запечатлели папарацци. Однако фотографии в откровенном наряде смутили фанатов.  Когда-то Ирина впечатляла модельеров и с юного возраста штурмовала подиумы, но сейчас ее не узнать.


На одном из кадров видно, как Ирина не смогла застегнуть юбку — молния сзади попросту не сошлась, а верх наряда оказался настолько узким, что образовалась складка на талии. Пользователи сети тут же начали обсуждать неидеальную фигуру модели.


«Фу, как она располнела», «Ее тело не предназначено для дизайнерской одежды», «Вот она настоящая Ирина: сальные волосы и попытки втиснуться в обтягивающий наряд», «Смотрите, даже модели не могут застегнуть юбку»,

— комментирует снимки общественность.

Стоит отметить, что снималась Шейк в спартанских условиях. От сильного ветра и непогоды девушку спасал тонкий халатик.

«Работа модели очень тяжелая. Я рассказывала об этом тысячу раз. Париж был первым городом за границей, куда я приехала. Я начинала в 20 лет — довольно поздно для модели. Девушки, с которыми я жила на съемной квартире, откровенно смеялись надо мной»,

— рассказала Ирина Шейк журналистам.

Модель уже привыкла к критике, поэтому никак не реагирует на подобные комментарии в сети.

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По материалам: popcake.tv

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