Гроутенты для выращивания семян Secret Jardin Cristal

Роман Иванов

Secret Jardin Cristal – это крупнейший бренд по производству уникальных палаток, тентов для выращивания семя. Уникальная форма и передовые материалы позволяют максимально отводить накопленное тепло, отводя необходимое количество влажно и создавая идеальные условия для прорастания.

Умная теплица Secret Jardin Cristal

Гроутенты Secret Jardin Cristal представляют собой небольшие палатки особой формы, которые легко собираются, транспортируются и подходят для выращивания семян различных культурных растений.

Высокое качество используемых материалов гарантирует первоклассный урожай, как овощей, так и различных зерновых культур. Усовершенствованная конструкция и передовые технологии обеспечивают как максимальную воздухонепроницаемость, при этом являются светонепроницаемыми. Для производства гроутентов используется ткань майлар с прочными молниями и красивыми, функциональными вентиляционными решетками.

Бренд Secret Jardin Cristal впервые вышел на рынок на территории Нидерландов, где выращивать овощи и зерновые по-прежнему остается большой проблемой и для таких садоводческих процессов активно используются теплицы. Позже компания получила широкое распространение и популярность на территории Голландии, а затем уже и по всему миру.

Тенты-теплицы Secret Jardin имеют очень прочную конструкцию, благодаря чему внутри можно сделать несколько подвесных рядов. Угловые элементы и трубы из нержавеющей стали нечувствительны с неблагоприятным погодным условиям и способны выдержать даже самый сильный ветер или большое количество мокрого снега, а также не требуют специального ухода (покраски).

Особенности теплиц Secret Jardin

Каждый клиент, приобретая теплицы Secret Jardin, получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить основные:

Высота палатки может составлять от 200 до 215 см, что в свою очередь идеально подходит для выращивания крупных зерновых культур.

Тенты Secret Jardin Cristal обеспечивают наиболее интенсивное и лучшее распределенное освещение среди всех существующих теплиц.

Благодаря своей уникальной форме палатка практически не теряет накопленное тепло.

Гроутент прост в сборе и при транспортировке, а вес единичной конструкции не превышает 1,5 кг.

Конструкция имеет усиленные трубы из нержавеющего металла.

Специальная ткань (майлар 190D) легко моется.

Съемное водонепроницаемое дно.

Для более качественного и интенсивного роста внутри тента предусмотрена установка энергосберегающего освещения.