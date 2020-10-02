Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке

Вадим Карасев

Поклонники 41-летнего Гуфа убеждены, что недавно его отношения с возлюбленной Юлией Королевой вышли на новый уровень. К такому выводу они пришли, проанализировав фото и сторис пары в инстаграме. На днях модель и владелица собственного салона красоты и бренда одежды опубликовала фото коробочки с кольцом, которое ей подарил бойфренд.

По всей видимости, Гуф преподнес своей девушке подарок после их романтической прогулки на яхте, на которой они были несколько дней назад. В инстаграме Королева позже описала этот момент как лучший день в своей жизни.





Гуф и Юлия Королева

Тогда многие фолловеры решили, что Гуф просто подарил возлюбленной красивое украшение, не подкрепив его предложением руки и сердца. Однако после этого Юлия несколько раз показала в сторис, что носит подаренное кольцо на том самом пальце, из чего подписчики сделали вывод, что в скором времени рэпер и модель станут мужем и женой. К слову, сами влюбленные пока не дают никаких комментариев по этому поводу и продолжают наслаждаться романтическим отдыхом на Мальдивах.









Интересно, что еще в мае этого года Гуф рассказывал о своем желании жениться и родить детей, но совсем с другой девушкой — моделью Лесей Фак, с которой рэпера еще много лет назад познакомила его бывшая жена Айза Анохина. Тогда он назвал Лесю единственной женщиной, которой он ни разу не изменял.

Если расстанемся, так и должно быть. Вот кому-кому, ей не хочу изменять, не вижу никого рядом с собой, кроме нее, хочу детей от нее и готов даже жениться,

— рассказал Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа. — Прим. ред.) в своем интервью-исповеди.





Гуф и Юлия Королева

Однако около месяца назад Алексей опубликовал в своем инстаграме фото с Юлией Королевой, рассказав, что они уже год как вместе. Сам рэпер весь этот год не публиковал снимки с возлюбленной в соцсетях, в то время как в инстаграме Юлии полно их совместных фото. О своем желании жениться Гуф говорил и в своем недавнем треке "Я на своем вайбе": там он откровенно признался, что пока не знает, кто именно станет его избранницей.

Мамуля, у меня как всегда все нормально,Ты там в Таиланде даже и не парься.Я на своем вайбе летаю над облаками,Сынок в МСК если что следит за базой.Скоро я познакомлю вас с невестой,Правда, пока еще не понял, с какой.И может как рэпер — я скандально известный,Но я знаю, что как человек неплохой.

Напомним, что Гуф официально состоял в браке лишь однажды: с 2008 по 2014 год он был женат на Айзе Вагаповой, в браке с которой родился сын Сами. С 2017 по 2018 год Алексей встречался с Кети Топурией. После расставания с певицей рэпер признался, что только с ней видел свое будущее. Разрыв произошел по инициативе Кети, а сам Гуф, который очень тяжело переживал разрыв, позже назвал это "предательством".