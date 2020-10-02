Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке

Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке

Поклонники 41-летнего Гуфа убеждены, что недавно его отношения с возлюбленной Юлией Королевой вышли на новый уровень. К такому выводу они пришли, проанализировав фото и сторис пары в инстаграме. На днях модель и владелица собственного салона красоты и бренда одежды опубликовала фото коробочки с кольцом, которое ей подарил бойфренд.

По всей видимости, Гуф преподнес своей девушке подарок после их романтической прогулки на яхте, на которой они были несколько дней назад. В инстаграме Королева позже описала этот момент как лучший день в своей жизни.


Гуф и Юлия Королева

Тогда многие фолловеры решили, что Гуф просто подарил возлюбленной красивое украшение, не подкрепив его предложением руки и сердца. Однако после этого Юлия несколько раз показала в сторис, что носит подаренное кольцо на том самом пальце, из чего подписчики сделали вывод, что в скором времени рэпер и модель станут мужем и женой. К слову, сами влюбленные пока не дают никаких комментариев по этому поводу и продолжают наслаждаться романтическим отдыхом на Мальдивах.



Интересно, что еще в мае этого года Гуф рассказывал о своем желании жениться и родить детей, но совсем с другой девушкой — моделью Лесей Фак, с которой рэпера еще много лет назад познакомила его бывшая жена Айза Анохина. Тогда он назвал Лесю единственной женщиной, которой он ни разу не изменял.

Если расстанемся, так и должно быть. Вот кому-кому, ей не хочу изменять, не вижу никого рядом с собой, кроме нее, хочу детей от нее и готов даже жениться,

— рассказал Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа. — Прим. ред.) в своем интервью-исповеди.


Гуф и Юлия Королева

Однако около месяца назад Алексей опубликовал в своем инстаграме фото с Юлией Королевой, рассказав, что они уже год как вместе. Сам рэпер весь этот год не публиковал снимки с возлюбленной в соцсетях, в то время как в инстаграме Юлии полно их совместных фото. О своем желании жениться Гуф говорил и в своем недавнем треке "Я на своем вайбе": там он откровенно признался, что пока не знает, кто именно станет его избранницей.

Мамуля, у меня как всегда все нормально,Ты там в Таиланде даже и не парься.Я на своем вайбе летаю над облаками,Сынок в МСК если что следит за базой.Скоро я познакомлю вас с невестой,Правда, пока еще не понял, с какой.И может как рэпер — я скандально известный,Но я знаю, что как человек неплохой.

Напомним, что Гуф официально состоял в браке лишь однажды: с 2008 по 2014 год он был женат на Айзе Вагаповой, в браке с которой родился сын Сами. С 2017 по 2018 год Алексей встречался с Кети Топурией. После расставания с певицей рэпер признался, что только с ней видел свое будущее. Разрыв произошел по инициативе Кети, а сам Гуф, который очень тяжело переживал разрыв, позже назвал это "предательством".

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Молдавии спикер получила полномочия президента: Додон ушёл в отпуск
В Молдавии спикер получила полномочия президента: Додон ушёл в отпуск
У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года
У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS
«Лучше, чем оригинал!» — Чонгук из BTS выпустил ремикс на трек «Savage Love»
«Лучше, чем оригинал!» — Чонгук из BTS выпустил ремикс на трек
Путин и Лукашенко обсудили рост заболеваемости коронавирусом
Путин и Лукашенко обсудили рост заболеваемости коронавирусом
Когда будет Покровская родительская суббота в 2020 году
Когда будет Покровская родительская суббота в 2020 году
Новый номер «Вестника образования» посвящён самобытным школам России
Новый номер «Вестника образования» посвящён самобытным школам России
Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Педагог-психолог России – 2020»
Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства

Топ на сегодня

Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян
Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил перевозки детей автобусами
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил

Еще по теме

Майли Сайрус ненавидит помолвочное кольцо, подаренное ей женихом
Западные СМИ: модель-трансгендер Андреа Пежич выходит замуж
Анна Седокова выходит замуж на Яниса Тимму
Прототипом помолвочного кольца принцессы Евгении стало знаменитое украшение ее матери (фото)