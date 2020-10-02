Играл полсуток на гармошке: заслуженный работник культуры установил новый рекорд Украины

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Украинцы не устают удивлять соотечественников необычными достижениями: вслед за тем, как 80-летний киевлянин 12 часов подряд читал наизусть стихи, житель города Жашков в Черкасской области решил в течение примерно такого же времени играть на гармошке.

Об этом пишет Суспільне.

Но так как просто игрой на музыкальном инструменте сейчас вряд ли кого можно удивить, Иван Сухой играл двумя руками исключительно на левой клавиатуре гармоники.

Начав музицировать 1 октября в полночь, он остановился только около 12 часов дня, сыграв за это время сотни народных и современных произведений.

Достижения Ивана, которые он посвятил Международному дню музыки, зафиксировал Национальный Реестр Рекордов Украины.

По словам рекордсмена, такую ​​технику игры увидел в Беларуси у неизвестного дедушки.

«Я увидел, как человек играл на левой части гармошки обеими руками. Он делал это медленно, а я подумал, что можно было бы выполнение сделать быстрее. С тех пор у меня была мечта — сделать это первым в Украине. Я много думал, как это реализовать и решил посоветоваться со своими учениками: играл для них по три часа. А они мне подсказывали, где что нужно изменить и подправить. У меня не было времени. У меня была сила воли. и я это сделал», — рассказал Иван Сухой.

Установить рекорд Ивану Сухому помог его вид деятельности: будучи заслуженным работником культуры, он работает детской музыкальной школе и является создателем и бессменным руководителем образцового детского ансамбля гармонистов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном рекорде, уже мировом, установленном украинцами: молодой стронгмен Алексей Новиков смог за 75 секунд поднять 11 раз 100-килограммовую гантель.

Фото: https://suspilne.media/