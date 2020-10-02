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Испания предлагает готовить паэлью всем миром

Испания предлагает готовить паэлью всем миром

В конце сентября в Испании праздновали Всемирный день паэльи – одного из самых популярных и международных блюд родом из Валенсийского Сообщества. Присоединиться к «празднику без границ» может каждый желающий вне зависимости от его места нахождения.

Всемирный день паэльи празднуется ежегодно в Испании 20 сентября. Выбранное время празднования не случайна, это период сбора риса, основного ингредиента паэльи.

Несмотря на сохранение карантинных мер, в Испании не смогли отказаться от праздника. Более того, в этом году день паэльи стал масштабным и по-настоящему интернациональным.

В честь паэльи прошел ряд мероприятий по всему миру. Главным событием программы Всемирного Дня Паэльи в Валенсии стала специальная Ресторанная Неделя (17 по 27 сентября), посвященная различным вариантам блюд из риса. В ней приняли участие более 60 ресторанов города.

В честь праздника прошел Кубок Мира по приготовлению паэльи. За кубок соревновались 8 шеф-поваров из Италии, Франции, Румынии, Австралии, Японии, Китая, США и Испании (каждый в своей стране).

Благодаря поддержке офисов Института Туризма Испании в разных странах мира, более 20 городов от Абу-Даби до Хельсинки, от Нью-Йорка до Токио, от Вены до Бомбея, включая Мехико, Москву, Рим и Торонто также провели различные мероприятия, посвященные Всемирному Дню Паэльи. Это были офлайн и онлайн мастер-классы, а также дегустации этого блюда.

Оригинальный рецепт паэльи — это смесь всего лучшего: курица, кролик, улитки, фасоль, артишоки и другие продукты соединяются с рисом, чтобы сотворить универсальное блюдо, перед которым невозможно устоять. Вот несколько рецептов — черная паэлья и паэлья с курицей и грибами.

Паэлью готовят на специальной сковороде (называемой сковородой для паэльи или же просто паэльей) и традиционно на дровах.

Офис по туризму Испании приглашает всех присоединиться к празднику без границ и приготовить свою паэлью, ведь из первоначального блюда возникло бесконечное множество версий, которые позволяют нам использовать почти любой продукт, который дает море, земля или огород. 

Пробуйте и делитесь в Instagram и других социальных сетях со всем миром фотографиями своего гастрономического произведения с хештегами #Worldpaelladay и #ИспанияВасЖдет.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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