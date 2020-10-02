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Избавляемся от запаха в стиральной машинке

Избавляемся от запаха в стиральной машинке

Мало быть хорошей хозяйкой. Нужно быть умной хозяйкой. Частенько бывает, что хозяйка вроде бы хорошая, все белье у нее постирано, поглажено, а вот если открыть стиральную машинку, то можно просто в обморок упасть. Оттуда сразу сбивает с ног запах сырости, а иногда и плесени.

Хозяйки только разводят руками, ухаживают, как могут, но не все рекламные средства так хороши, как о них рассказывают. Поэтому и машинка стоит в дальнем углу, да и открывать широко ее не стараются. От запаха сырости, от точек плесени страдает не только сама хозяйка, но и сама машинка. Как правило, долго такие приборы не служат. Что же делать?

Во-первых, стоит понять, что же провоцирует образование грибка, который губит вашу машинку?


Быстрые стирки на низких температурах. Грибок погибает при температуре выше 60 гр, а быстрые стирки до 40гр.
Все используют кондиционер для белья, но мало кто знает, что для него обязательно нужно включать функцию дополнительного полоскания. При полоскании в режиме обычной стирки кондиционер не выполаскивается, не вымывается полностью из машинки, а это прекрасная среда для развития грибков плесени.
После каждой стирки нужно споласкивать и протирать насухо лоток для порошка. Также насухо должны протираться все доступные части машинки, а дверца оставаться слегка открытой.


Плесень и всевозможные грибки очень боятся уксуса или лимонной кислоты. Чтобы провести профилактическую обработку машинки или избавиться от уже появившегося запаха, нам потребуется одно из этих средств.

Лимонная кислота засыпается в сухом виде в лоток для порошка, затем запускается максимально длинный режим стирки, на самой высокой температуре.

С уксусом немного по-другому. Он более концентрирован, поэтому потребуется всего половина стакана. Режим выбираем тот же, но уксус вливаем не сразу, а только после того, как машинка сольет первую воду. И в первом, и во втором случае барабан машинки должен быть пустой.

Не стоит отмахиваться от запаха. Это не только неприятный запах, это сигнал того, что вы медленно, но верно убиваете свою машинку таким отношением.

# Интересное
По материалам: planktons

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