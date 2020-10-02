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«Я увидел, что она уходит под воду»: бойфренд Софии Конкиной дал интервью

«Я увидел, что она уходит под воду»: бойфренд Софии Конкиной дал интервью

Неделю назад трагически скончалась дочь знаменитого актера Владимира Конкина. София утонула в бассейне фитнес-клуба: женщину достали из воды в бессознательном состоянии, после чего отвезли в больницу. Однако врачам так и не удалось спасти девушку. Следственный комитет выясняет все обстоятельства случившегося.


Многие считают, что к смерти причастен бойфренд Софии — Михаил. Парень долго не давал комментарии, но все-таки решил рассказать о случившемся в программе «Пусть говорят». На шоу Михаил вспомнил о последних днях своей возлюбленной.


«Я уехал из дома где-то в шесть часов вечера. София должна была поехать по делам, а потом пойти в бассейн. Она всегда ходит туда поздно вечером. Около 23:00 я вернулся домой: дочь Софии Алиса уже спала, а ее самой дома не было. Но это опять же было нормально, поскольку она могла задержаться в фитнес-клубе до закрытия. Я написал Софии сообщение, на которое она не ответила, после чего снова уехал на работу. Позднее она мне так и не написала»,

— вспоминает Михаил.

Также парень добавил, что у Софии была большая задолженность по кредиту в 500 тысяч, которая тянулась с 2013 года. По его словам, Конкина тратила больше, чем получала. Михаил старался следить за тратами возлюбленной, а также за тем, сколько она пьет. Бойфренд отмечает, что под воздействием алкоголя София теряла над собой контроль.

 «У нас был один раз случай, когда она чуть не утонула. Мы тогда отдыхали в открытом бассейне. София выпила чуть больше, чем надо. А в таком состоянии она просто отключается. И вот я увидел, что она уходит под воду. Пришлось вытаскивать»,

— вспоминает Михаил.

Парень уверяет, что не имеет никакого отношения к смерти девушки.

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По материалам: popcake.tv

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