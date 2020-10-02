Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Елизавета Боярская и другие на церемонии открытия ММКФ-2020

Вадим Карасев

Сегодня в Москве стартовал 42-й Московский международный кинофестиваль. Изначально смотр должен был состояться в апреле, но из-за пандемии коронавируса он в итоге был перенесен на октябрь. На торжественной церемонии открытия, которая прошла в столичном кинотеатре "Россия", по традиции собралось большое количество звезд российского кино. По красной дорожке в этот вечер прошлись Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Елизавета Боярская, Софья Эрнст, Оксана Акиньшина и многие другие. Как все прошло, NEWSTES.RU рассказывает в новом репортаже.





Татьяна Михалкова

На красной дорожке в этот вечер также появились Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, которые довольно редко вместе выходят в свет. И если Юлия, одетая в атласное платье лимонного оттенка, с удовольствием позировала репортерам, то ее возлюбленный даже не старался скрыть своего раздражения и пытался скрыть глаза от ярких вспышек фотокамер конвертом, который держал в руке.





Евгений Цыганов и Юлия Снигирь





Юлия Снигирь

В числе гостей церемонии также были Мария Кожевникова, Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова Мария Захарова, Евгения Милова и многие другие. Все они в этот вечер сделали ставку на черный и выбрали наряды именно в этом беспроигрышном цвете.

По красной дорожке прошлась и не так давно ставшая в третий раз мамой Софья Эрнст, — на ней было платье-бюстье из сверкающей ткани. Свой выбор на блестящих нарядах в этот раз также остановили Марина Александрова, Оксана Судзиловская и Елена Захарова.





Софья ЭрнстЕлизавета Боярская





Олеся Судзиловская





Мария ЗахароваМария КожевниковаОксана Акиньшина

После того как все гости церемонии заняли свои места в зале, с приветственным словом к собравшимся обратился бывший министр культуры РФ, а ныне помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Он зачитал письмо президента, а также признался, что ему очень приятно в девятый раз участвовать в церемонии открытия ММКФ. Далее слово взял ведущий церемонии открытия в этом году Алексей Агранович.42-й фестиваль останется в памяти каждого из нас, он будет самым непохожим на все фестивали. Это будет самый деловой, самый дисциплинированный фестиваль,— обратился Агранович ко всем собравшимся.





Члены жюри ММКФ-2020Валерий ТодоровскийСофья Эрнст и Юлия Снигирь

В этом году в основном конкурсе ММКФ участвуют 13 картин из 10 стран мира. Одним из самых ожидаемых фильмов в основном конкурсе является новая работа Валерия Тодоровского под названием "Гипноз".Всего же для киносмотра было отобрано более 180 проектов. Председателем жюри основного конкурса стал кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Помогать ему отбирать лучшие картины смотра будут продюсер Александр Йордаческу, кинокритик Брайан Вайнер, писатель Махмуд Солиман и актриса Марина Александрова.





Марина АлександроваМарина ЗудинаВарвара ШмыковаНа церемонии открытия был вручен спецприз фестиваля за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского — он достался артистке РСФСР Светлане Крючковой. Я чрезвычайно рад выступить человеком, который должен представить эту награду. Я сотни раз видел фильмы "Большая перемена", "Родня" и другие, в которых играла эта замечательная актриса, и рад вручать приз Светлане Крючковой,— сказал Тимур Бекмамбетов, передавая награду в руки победительнице.

Кстати, фильмом открытия в этом году стала историческая мелодрама о новогодних чудесах "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина. Лента переносит зрителей в атмосферу рождественского Петербурга 1899 года и рассказывает о непростой истории любви людей из двух совершенно разных миров — дочери крупного сановника Алисы и сына фонарщика Матвея.

Дарья ПоверенноваЕлена ЗахароваОльга КабоНонна Гришаева