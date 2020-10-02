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Юрист рассказал о шансах Ефремова на смягчение приговора

Юрист рассказал о шансах Ефремова на смягчение приговора

Единственным шансом для актера Михаила Ефремова на смягчение приговора по делу о смертельном ДТП является раскаяние. Об этом заявил в эфире РСН адвокат Сергей Жорин.

«Сейчас Ефремов понимает, что позиция, которую он избрал, неправильная. Тем более, вполне возможно, что он действительно раскаивается и готов возместить ущерб. Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход», — заявил Жорин.

По его словам, есть определенная вероятность того, что суд пойдет на смягчение приговора.

«Я думаю, что написанное Ефремовым соответствует действительности. Думаю, какое-то воздействие на Ефремова экс-адвокат артиста Эльман Пашаев оказывал. Ефремов впервые столкнулся с такой ситуацией, он не обладает юридическим образованием. Вполне возможно, он слышал то, что хотел слышать», — заключил адвокат.

Ранее Ефремов написал письмо из СИЗО, в котором вновь признал вину в ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне. В начале сентября Пресненский суд признал артиста виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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