Как раскрыть денежную чакру и привлечь богатство: простые упражнения и понятные методики

Вадим Карасев

Всего у человека семь энергетических центров, именуемых чакрами. За привлечение в жизнь богатства отвечают лишь некоторые из них, и одна — в большей степени. Эксперты рассказали, что это за чакра и как ее раскрыть.

Ранее мы рассказывали о чакрах человека и их значении. Каждая из них отвечает за конкретную сферу жизни и каждая должна быть активизирована в той или иной степени. Если у вас есть проблемы с деньгами, работой и финансовой удачей в целом, значит, проблема кроется в Манипуре, Вишудхе и Аджне — трех основных финансовых чакрах.

Манипура

Манипура — самая важная финансовая чакра. От ее активности зависит больше половины нашего успеха в работе, делах и денежных вопросах. Она располагается в зоне солнечного сплетения.

Данная чакра помогает в первую очередь не терять мотивации. В финансовых вопросах и в работе это самое важное, поскольку без мотивации человек быстро теряет себя, прекращает стремиться к чему-то новому, развиваться. Когда эта чакра закрыта, человеку очень сложно подниматься по утрам, у него не получается начинать новые проекты и дела, он не может проявлять лидерские способности.

Учитывая ее близость к легким, активизировать Манипуру можно посредством простейших дыхательных упражнений. Желательно делать их утром, сразу после сна. Нужно принять удобное положение, расслабиться, очистить разум от мыслей. Затем необходимо начать медленно вдыхать воздух, наполняя им все свои легкие, и выдыхать. Выдох должен быть не простой. Необходимо просто расслабляться, чтобы воздух выходил сам. Повторяем 15 раз. Чакра будет открыта на весь день вперед.

Также можно пользоваться талисманами для Манипуры в течение дня. Данный энергетический центр активизируют золото, янтарь, топаз и сердолик, а также желтый цвет одежды и цитрусовые запахи.

Вишудха

Около 30 % нашего с вами успеха зависит от воздействия этой чакры. Она расположена в области горла. Ее главная задача — помогать человеку в общении, в обретении взаимопонимания и гармонии с окружающими. В бизнесе и финансовых делах это очень важно.

На этом помощь Вишудхи не ограничивается. Данная чакра является центром творческой активности человека. Когда она закрыта и не работает должным образом, человек может испытывать большие проблемы с творческой работой, с принятием важных решений. С закрытой Вишудхой невозможно работать креативно, придумывать что-то новое.

Чтобы активизировать ее, следует носить одежду зеленого, белого, голубого и бирюзового цвета, а также пользоваться такими камнями, как авантюрин, гранат, коралл. Полезными будут ароматы мяты и корицы, украшения из платины.

Аджна

Аджна расположена прямо в центре лба. Ее нередко называют третьим глазом, потому что она отвечает за шестое чувство. Чтобы раскрыть Аджну, необходимо пользоваться медитацией для развития интуиции.

Очень благоприятно на нее воздействуют такие оттенки, как синий и фиолетовый. Помимо этого полезными будут ароматы сосны и миндаля. Из украшений эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться изделиями из платины, серебра и мельхиора, а также носить жемчуг, турмалин и тигровый глаз.

В трудные рабочие дни или просто в сложные жизненные моменты можно закрывать глаза и потирать центр лба подушечками пальцев обеих рук — всеми, кроме больших пальцев. Можно также слушать при этом звуки природы: льющейся воды, реки, водопада, дождя.

Если забывать стимулировать эту чакру, то могут появиться неполадки с памятью. Людям, занятым в интеллектуальной сфере, это может принести много проблем. Аджна отвечает за тягу к знаниям, поэтому, когда она активна, человек полон желания развиваться во всех направлениях.