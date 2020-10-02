Какой уход нужен Венерину волосу?

Лидия Мартынова

Венерин волос привлекает внимание ажурной листвой. При правильно организованном уходе этот цветок обязательно станет главным украшением комнаты.

Всего лишь за год зеленая масса растения может увеличиться в два раза. Но это возможно только при заботливом уходе.

Условия для быстрого роста

Все тропические растения растут под тенью крупных деревьев и не любят прямое солнце, зато любят повышенную влажность. Желательно поставить вазон на северном окне, чтобы лучи солнца не обжигали листья. В противном случае цветок надо притенять.

Венерин волос будет прекрасно себя чувствовать при температуре от +10 до +23 градусов. Летом растение можно даже вынести на воздух. Когда же ночью станет прохладно, растение вновь заносят в дом.

Желательна повышенная влажность, ведь все папоротники любят влажный воздух. Поэтому цветок летом надо регулярно опрыскивать тепловатой водой. Нельзя ставить вазон рядом с батареями зимой.





Правильный полив

Венерин волос очень любит поливы, поэтому важно следить за влажностью субстрата. Но нельзя и допускать застоя воды в горшке. Поэтому следует на дне вазона устроить толстый дренажный слой. В качестве дренажа можно использовать камни или керамзит, крошеный пенопласт.

Поливать цветок необходимо как минимум каждые три дня, и это при условии, что листья будут опрыскиваться каждый день. Зимой достаточно одного полива в неделю.

На зиму многие виды папоротников, даже если они растут в комнатных условиях, сбрасывают листья. Поэтому, если Венерин волос вдруг поздней осенью начнет терять листья, надо убедиться, что это именно тот сорт.

Венерин же волос сбрасывает листву только вследствие допущенных цветоводом ошибок в уходе. Причиной могут быть слишком обильные поливы или пересушивание земляного кома, появление насекомых-вредителей.

Самый опасный враг Венерина волоса – это тля. Насекомые чаще всего попадают в дом вместе с новыми купленными растениями. Тля может очень быстро погубить цветок. При обнаружении тли надо опрыскать цветок Фитовермом или Актелликом. Когда листочки после опрыскивания препаратом просохнут, их промывают тепловатой водой.

Суеверные люди боятся держать папоротники дома, опасаясь, что они привлекут беды в дом. Но поверья народов из самых разных уголков планеты гласят, что папоротники, наоборот, привлекают удачу, приманивают деньги в дом, помогают установиться миру в семье.