Ким Ки Дук рассказал, почему снял фильм "Растворяться" на русском языке

Лидия Мартынова

Южнокорейский классик Ким Ки Дук рассказал на пресс-конференции, что снимал фильм "Растворяться" в Казахстане на русском языке, чтобы фильм был понятен большему числу людей в России и странах СНГ, а для него язык не является для него препятствием.

"Растворяться" представлен в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, который проходит в столице с 1 по 8 октября.