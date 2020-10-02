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Ким Ки Дук рассказал, почему снял фильм "Растворяться" на русском языке

Ким Ки Дук рассказал, почему снял фильм "Растворяться" на русском языке
Южнокорейский классик Ким Ки Дук рассказал на пресс-конференции, что снимал фильм "Растворяться" в Казахстане на русском языке, чтобы фильм был понятен большему числу людей в России и странах СНГ, а для него язык не является для него препятствием.

"Растворяться" представлен в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, который проходит в столице с 1 по 8 октября.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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