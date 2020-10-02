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Когда будет Покровская родительская суббота в 2020 году

Когда будет Покровская родительская суббота в 2020 году

Празднование родительских суббот — неотъемлемая часть христианства. Каждая такая дата напоминает православным верующим об их роде, не давая забывать свои корни. Покровская родительская суббота связана с праздником Покрова, и отмечают ее особым образом.


Родительские субботы — это время, когда поминают души усопших. В такие дни соблюдается множество традиций. Испокон веков к родительским субботам готовились заранее, чтобы провести их по всем правилам, помолиться за души умерших и попросить у Господа благословения. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какого числа состоится Покровская родительская суббота в 2020 году, чтобы не пропустить это значимое событие и помолиться высшим силам за всех близких, покинувших мир живых.

Празднование Покровской родительской субботы приходится на субботу перед праздником Покрова, который ежегодно отмечают 14 октября. В 2020 году родительская суббота придется на 10 октября, а значит, на подготовку к ней осталось совсем немного времени.

Традиционно на Покровскую родительскую субботу в храмах и церквях служат панихиды по умершим, посещают кладбища и ухаживают за могилами. В этот день принято убирать опавшую листву и отцветшие растения, чинить оградки и лавочки, приводить в порядок территорию захоронения, приносить на могилы свечи и украшения.

Согласно традиции, на кладбищах принято поминать усопших не только молитвами, но и продуктами питания, а также алкоголем. Священнослужители не одобряют такого поведения и рекомендует верующим оставлять помин в церквях или поднести угощение встреченным на пути прохожим. Поминовение усопших лучше всего провести дома, пригласив родственников на обед, чтобы вознести общие молитвы и вспомнить ушедших добрым словом.

На родительские субботы не принято скорбеть. Слезы и тоска — это грех, а души умерших вовсе не нуждаются отрицательных эмоциях. Искренние молитвы помогают им найти покой в Царствии Небесном. Кроме того, негатив в душе, даже если это горе, не дает душам развиваться и делает людей уязвимыми перед нечистым.

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По материалам: dailyhoro.ru

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