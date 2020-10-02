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Коллега поддержала избранную главой поселения под Костромой уборщицу

Коллега поддержала избранную главой поселения под Костромой уборщицу
Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская сможет решить все проблемы, которых много на селе, но ей нужна уверенность в себе, заявила журналистам глава Чухломского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов Татьяна Демидова.

В четверг Удгодская вступила в должность. Церемония проходила в администрации района. Ей и другим избранным главам поселений вручили удостоверения о победе на прошедших 13 сентября выборах.

# Политика
По материалам: ria.ru

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