Коллега поддержала избранную главой поселения под Костромой уборщицу

Анастасия Иванова

Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская сможет решить все проблемы, которых много на селе, но ей нужна уверенность в себе, заявила журналистам глава Чухломского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов Татьяна Демидова.

В четверг Удгодская вступила в должность. Церемония проходила в администрации района. Ей и другим избранным главам поселений вручили удостоверения о победе на прошедших 13 сентября выборах.