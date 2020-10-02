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Коронавирус Трампа заразил нефтяной рынок

Коронавирус Трампа заразил нефтяной рынок

Мировые цены на нефть и финансовые индексы 2 октября снизились и продолжают падать после заявления американского президента Дональда Трампа о положительном тесте на коронавирус.

По данным агентства Reuters, уже в первые 40 мин после появления сообщения котировки фьючерса на индекс NASDAQ упали более чем на 2%, до отметки 11,3 тыс. пунктов, фьючерс на индекс S&P 500 потерял 1,8%, опустившись до 3,3 тыс. пунктов.

Следует отметить, что на валютном рынке доллар также начал терять позиции, хотя и не столь значительно.

Что касается нефти, то, по состоянию на 8.16 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,98%, до $ 40,12 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,01%, до $ 37,94 за баррель.

Как отмечает «Прайм», рынки обратили внимание и на новости по добыче нефти. В частности, инвесторы оценили сообщения СМИ о том, что добыча нефти в Ливии выросла до 270 тысяч баррелей в сутки. Напомним, как сообщало ИА Newstes, после установления перемирия в Ливии возобновляют добычу нефти и к марту страна может довести экспорт до 1 млн баррелей в сутки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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