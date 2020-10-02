Красивые статусы во ВКонтакте 2021 года

Влада Некрасова

Довольно трудно встретить человека, у которого не было быпрофиля в ВК. «ВКонтакте», пожалуй, самая популярная социальная сеть. Еюпользуются все: от мала до велика. И, конечно, многим, особенно молодежи,хочется, чтобы профиль привлекал внимание. Как театр начинается с вешалки, таки страница пользователя начинается со статуса, короткого высказывания. Красивые статусы для ВКЖить надо так, чтобы на тот свет прийти легендой…Не бойся идти вперед. Бойся повернуть не туда…Ты не заяц, чтобы петлять по дороге любви…Сколько от ковида не бегай, все равно встрянешь…Лучший подарок не книга, а упаковка масок…Почему в аптеках нет подарочных сертификатов?Нити слов прочнее мыслей…Двигаясь вперед, не забывай о том, что было в прошлом…Только смиренность откроет врата вечного сумрака…Вечность – это разговор со своей душой…Делая шаг в пустоту, не забывай о грузе за спиной…Если душа смиренно молчит, значит скоро наступит вечный покой…Однажды, в том самом месте, наступит тот самый час…Нежность души не спрятать за каменным сердцем…Холод в глазах, мороз в ладонях, и только в сердце тлеет огонек…Когда мысли спутаны в нервный комок, верных решений не стоит искать. Надо пустить все на самотек, чтобы с судьбою успешно играть…Сложно отпускать, трудно не цепляться. Многозначительно молчать не стоит и пытаться…Крик, рвущий горло, всегда безмолвен…Когда в душе наступит осень, наступит следом ночь и холод, меня никто уже не спросит, чьим сердцем утолил я голод…Держи меня крепко в объятиях своих, а я обещаю любить за двоих…Под сенью дождя укрою тебя. В руках своих буду качать. В объятьях моих скорей засыпай, а я буду нежно молчать…Закат в окно стучит несмело, он день сменяет, как всегда. Слова твои меня задели… Их не забуду никогда…Если ты любишь радугу, то не говори, что ненавидишь дождь…За толстыми стенами уродства, всегда скрывается тонкое полотно красоты…В мире все относительно: за феерией и волшебством, всегда приходит тлен и суета…Всегда прощайся, даже если уходишь на мгновенье. Ведь пожелать «доброго дня» может и не придется…Однажды приходит понимание, что вся жизнь давно ушла под откос…В погоне за благами, мы часто забываем о призраке вечности, взять в которую можно только воспоминания…Память, вот что имеет истинную ценность. Только благодаря ей у нас есть жизнь…Забудешь вчерашний день, не сможешь начать завтрашний…В нашу жизнь приходят только те, кого мы заслужили…Любая душевная боль ничто, по сравнению с фантомом любви…Если дружба настоящая, ее не приходится стыдится…Прежде чем бросить обидное слово, крепко подумай о снежном коме…Мечты сбываются только у тех, кто не боится менять свою жизнь…Одна встреча может изменить всю жизнь…У каждого человека есть кнопка забвения…Убивая в себе, способность любить, ты подписываешь себе приговор…Прежде чем сделать шаг навстречу любви, подстели солому забвения…Никогда не думай о том, что может быть. Всегда помни о том, что уже случилось…Закрывая глаза перед прыжком в пустоту, подумай о тех, кто на тебя смотрит сквозь время…Нельзя забывать о простых вещах, иначе не получится справиться со сложными…Каждое наше слово имеет вес. Они всегда тяжелее наших мыслей…В эстафете жизни, старт у всех одинаковый… финал разный…Жизнь – это лабиринт, выход из которого есть у всех…Загляни в душу самого веселого человека, и ты увидишь там океан невыплаканных слез…Не жалей о своем одиночестве… Горюй о времени, проведенном не с теми людьми…На самом деле одиночество – это благо, ведь оно прячет нас от ненужных людей…Цени одиночество, ведь это самая настоящая свобода…Истинно свободный человек не нуждается в сопровождении…Не привязывайся к людям, ведь не каждый узел можно развязать…Если ты любишь, будь готов к уничтожению…Любовь – это когда твое сердце гуляет отдельно от тебя…Чем мрачнее день, тем светлее ночь…Каждый день несет в себе радость. Глупо не видеть ее упиваясь бесполезными слезами…Хочешь избавить себя от проблем, назови их приключениями. Жить сразу станет веселее…За каждой слезой стоит улыбка…Не копи гнев, копи нежность…Лучшая копилка – это дети. Сколько вложишь, настолько и разбогатеешь…Семья – это тыл. Держи оборону крепче, чтобы было куда отступать, если придется…Чем сытнее жизнь, тем ленивее тело…У человека есть только шанс родиться: отсутствие презерватива…Наследство каждого – это багаж родителей…Руки матери нежнее любых слов…Нет объятий надежнее, чем объятия отца…Руки любимого человека – это самое теплое одеяло…Хочешь быть любимым, подари свою душу…Мы никогда не знаем, что значит для нас каждый человек. Но мы видим, как он меняет нашу жизнь…Хочешь изменить свою судьбу – поменяй свое окружение…Мы сами управляем своей жизнью. Только кто-то сдал на права, а кто-то нет…Закат – это последняя глава дня…Спорим, что ты уже победитель, если для тебя начался новый день? Проиграешь тогда, когда не проснешься…Играть со смертью просто: достаточно пропустить ход…Самая тяжелая борьба – это битва со своей совестью…Критика собственной персоны всегда полезна для самооценки…Пока ты не начнешь любить себя, не рассчитывай на любовь других…Тщательная гигиена мыслей приводит к стерильности души…Всегда следи за собой: осторожность – залог выживания…Чем чище наши мысли, тем грязнее зависть окружения…Мораль любого общества – это плен для свободных духом…Не держи рядом тех, кто наводит на грех…Самая отвратительная диета – это эмоциональный голод. Душа становится тощей…Дом – это место, куда можно вернутся, а не замок заточения…Каждый из нас умирал много раз, теряя любимых людей. Когда мы умрем, тоже кого-то убьем…Знаешь почему ты часто спотыкаешься? Потому что часто оглядываешься…Каждые новые отношения – это всего лишь отрезки времени…Каждый человек оставляет свой след: кто-то легкий и невесомый, а кто-то глубокий и грязный…Наши поступки – это бумеранг, который придется ловить…Себя надо беречь, ведь кто-то дышит нами…Любимый человек – это кислород. И невозможно надышаться, и отравиться легко…Строя замки на песке, будь готов к приливам…Хочешь, чтобы все желания сбывались? Не проси луну с неба…Мы сами строим свои отношения. Сами же и разрушаем…Просить прощенья без вины может только тот, кто сильней дорожит…У каждых отношений есть срок годности. Только одни скоропортящиеся, а другие – консерва…Я – это чай с мятой. Пахну вкусно, а много не выпьешь…Любовь – это война без оружия…Жизнь – это море. Кто-то тухнет в штиле, а кого-то вечно штормит…«Хоронительница домашнего очага» - всего дна буква, а как много сломанных судеб…Врываясь в чужое счастье – подумай о грузе, который придется нести…