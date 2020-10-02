Кто такая Энн Уинтерс, которая может сыграть Мадонну в байопике о певице: 12 интересных фактов

Вадим Карасев

Недавно стало известно, что 62-летняя певица Мадонна выпустит биографический фильм: звезда станет его режиссером и сценаристом. Место главной героини пока вакантно, но известно, что на него активно претендует 26-летняя Энн Уинтерс, известная по сериалу "13 причин почему".

Мне всегда говорили, что я похожа на юную Мадонну, я играю, пою, выгляжу как она,

— написала она в инстаграме.





В качестве доказательства своего сходства актриса делилась в блоге фото и видео в образе поп-королевы и отмечала ее. Этот шаг оказался тактически верным — Мадонна обратила внимание на Энн и подписалась на ее инстаграм.

Похоже, звезда решила всерьез присмотреться к ее кандидатуре. На эту роль она, судя по всему, также рассматривает еще одну звезду — 26-летнюю Джулию Гарнер, снявшуюся в сериалах "Озарк" и "Американцы". Мадонна стала и ее подписчицей. Свое решение поп-дива пока не озвучила — очевидно, что выбирать она будет тщательно.





Джулия Гарнер

Ну а мы собрали интересные факты об Энн и спешим поделиться ими с вами.

1. Энн родилась в Далласе, штат Техас, но два года назад она перебралась в Лос-Анджелес.





2. Она получила образование в христианской школе Престонвуда. Уинтерс хотела поступать в Южный методистский университет, но сделала выбор в пользу актерской карьеры.





3. Впервые на экране она появилась в 2010 году — ей тогда было 16 лет. Уинтерс снялась в телевизионном фильме под названием "Летний лагерь".





4. Она выиграла премию "Эмми".

В 2018 году Энн получила статуэтку в номинации "Лучшая актриса в дневном драматическом телесериале" за роль в сериале "Зак и Мия".





Энн Уинтерс и Киан Лоули в сериале "Зак и Мия"

5. Она поклонница Рэйчел МакАдамс.

Во время интервью итальянскому изданию Reve Энн рассказала о людях, которые оказали на нее наибольшее влияние и продолжают вдохновлять ее до сих пор. Она призналась, что Рэйчел МакАдамс — одна из ее любимых актрис.Она может играть так много разных ролей. Я думаю, что это одна из моих целей — всегда делать что-то другое и бросать вызов себе,

— сказала она.





6. У Энн есть общие друзья с Селеной Гомес, а саму звезду она считает очень милой.

Она тоже из Далласа, штат Техас, и у нас много общих друзей, так что мир тесен!

— отмечала она.





Энн Уинтерс и Алиша Боэ в сериале "13 причин почему"





7. У актрисы есть домашний питомец. Ее собаку зовут Лекси, и она ее просто обожает.





8. Любимый цвет Энн — розовый. В ее гардеробе полно розовых платьев, топов, купальников и других вещей.





9. Энн — большая поклонница обуви, причем особую страсть она питает к кроссовкам.





10. Уинтерс обожает путешествовать. Ее самое любимое место, где ей удалось побывать, — это Барселона. Она отмечает, что город впечатлил ее не только своей красотой, но и людьми, которые там очень приветливые и дружелюбные.





11. Любимое блюдо Уинтерс — салат (в самых его различных вариантах), а ее любимый напиток — чай матча.





12. Есть ли у Энн возлюбленный, неизвестно. Два года назад она начала встречаться с американским музыкантом Тэйлором Бо, но вместе ли они сейчас, неясно. Совместных снимков в их соцсетях нет.





А вы как считаете, подходит Энн на роль Мадонны?

Подходит ли, на ваш взгляд, Энн Уинтерс на роль Мадонны?

Да, она действительно очень похожа на Мадонну!Нет. Считаю, что на эту роль нужно пригласить более опытную актрису